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Новий рік 2019: правила застілля, про які не можна забувати

Lite » Їжа 19.12.2018 - 07:19
Новий рік 2019: правила застілля, про які не можна забувати
Ілюстративне фото: (flickr.com)

Експерти рекомендують пити більше води та не відмовляти собі в солодкому

Новий рік у багатьох асоціюється з ялинкою та "Олів'є". А також з застіллям, на якому збираються всі близькі та друзі. Про правила, яких слід дотримуватися під час святкування, повідомляє Wowbody у Instagrаm.

Перше, на що варто звернути увагу - це прийоми їжі. Вони повинні бути такими ж повноцінними, як і в будь-який інший день. Інакше до вечора можна сильно зголодніти і втомитися.

Крім того, на святі не варто забувати про воду. Її потрібно пити по максимуму. А в якості алкоголю краще вибирати вино або шампанське.

Новий рік 2019: правила застілля, про які не можна забуватиФото: (flickr.com)

"Якщо хочеш "відірватися" за столом і спробувати багато страв, дотримуйся міри і вибирай щось одне - або рибу або м'ясо. М'ясо, рибу, курку і морепродукти поєднуй з овочами, а не з гарнірами", - зазначено у повідомленні.

До речі, значення овочів на святковому столі не варто недооцінювати: експерти стверджують, що на застілля має бути багато різних видів овочів, і сирих, і приготованих.

Навіть якщо Ви на дієті, не варто відмовляти собі у десертах. Головне - не з'їсти занадто багато і більше рухатися. А вранці, після свята не варто робити розвантажувальний день або голодування, просто важливо вчасно повернутися у звичний режим.

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