Новорічний стіл "без болю": основні правила від експерта

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Ці поради допоможуть пережити святкове застілля без наслідків для фігури і організму

Новий рік вже на носі, а разом з ним і традиційне святкове застілля, яке загрожує неприємними наслідками для самопочуття і фігури. Проте, якщо дотримуватися декількох нескладних принципів, цього цілком можна уникнути. Зоряний фітнес-тренер і експерт по харчуванню Аніта Луценко опублікувала на своїй сторінці в Instagram основні правила новорічного столу "без болю" від нутриціолога програми WOWBODY Ольги Черняк.

Фахівець виділила три головні правила, які допоможуть добре себе почувати і не набрати зайві кілограми.

Планування — наше все

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Навіть підготовка до святкової ночі не повинна вплинути на твої прийоми їжі — повноцінно харчуйся у звичному режимі: сніданок, обід, легка вечеря (за бажанням додай перекус). Тоді ти не будеш кидатися в розпал веселощів на самий жирний салат, а зможеш спробувати всі святкові страви в задоволення.

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Продумай меню.

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І рецепти, які будуть максимально поєднуватися між собою. Саме так можна приготувати 6 страв з мінімуму продуктів і на ранок відчувати лише легкість і передчуття майбутнього року!

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Будь ласка, забудь про супер складні страви з 56 інгредієнтів) Твоєму організму з цим потім розбиратися. Із заздалегідь складеним меню все готування може зайняти до 2-х годин, і ти зможеш присвятити собі більше часу.

Фото: (instagram.com/cherniak.olga)

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Відчепися від себе заздалегідь!

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Ти вже красуня, тому що йдеш в усвідомлені зміни. Не обмежуй себе в келиху шампанського, десерті і новій білизні. Тільки все в розумних межах (крім білизни)!

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун дала поради українцям про те, як спростити новорічне меню. Вона розповіла, які блюда варто включити у святкове меню і як зробити їх більш корисними і здоровими. Вона також зазначила, що багатогодинні стояння на кухні перед святами і біганина по магазинах не додадуть здоров'я.

Ми також писали про те, що експерти розповіли, як вибрати продукти до новорічного столу. Адже нікому не хочеться зустрічати новорічні свята з отруєннями.

До речі, дієтолог Галина Незговорова розповіла, як не з'їсти зайвого на новий рік.