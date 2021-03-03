Нереально вкусное морковное ризотто с печенью по рецепту известного телекулинара
Известный повар Григорий Герман рассказал, как приготовить полезное во время весеннего авитаминоза блюдо – морковное ризотто с печенью. Это доступное и очень простое блюдо станет одним из ваших коронных! А гости и близкие оценят его за зрелищность во время приготовления.
Об этом ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал в авторской рубрике "Вкусное утро" на канале "Украина".
Для приготовления ризотто по рецепту Григория Германа понадобятся:
- Рис – 120 г
- Бульон – 500 мл
- Печень куриная – 200 г
- Морковь – 400 г
- Сливочное масло – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус винный – 1 ст.л.
- Коньяк – 50 г
- Сливки 20-33% – 100 мл
- Вино белое – 100 мл
- Петрушка, соль и перец
Поставить сковороду на огонь, добавить масло и 1 зубчик чеснока. Тем временем измельчить лук и зубчик чеснока, отправить на сковороду жариться. Морковь натереть и взбить блендером вместе с куриным бульоном.
Засыпать промытый рис в сковороду и по чуть-чуть добавлять морковную смесь, давая ей испаряться. Когда вся лишняя влага испарится, добавить 50 г сливочного масла и жирные сливки. Измельчить зелень и смешать с морковным ризотто.
На отдельной сковороде обжарить печень. В конце приготовления влить коньяк и поджечь. Техника "фламбе" поможет испарить лишний алкоголь. Только потом добавить уксус, сахар, соль и перец. Дать печени пропитаться специями и добавить 25 г масла.
Морковное ризотто с печенью (фото: пресс-служба канала "Украина")
Подавать ризотто, выложив сверху печень. Приятного аппетита!
Напомним, что ранее мы публиковали рецепт морковного пирога известного телекулинара Григория Германа.
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