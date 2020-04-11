Що не можна їсти натщесерце: дієтолог розвіяла головні міфи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала поширені міфи про сніданок

Перший прийом їжі задає тон всьому дня – від сніданку залежить енергійність і тривалість відчуття насичення і навіть настрій, а також самопочуття. Але ж не всі продукти можна їсти на голодний шлунок, які краще виключити з ранкової трапези, а яким – віддати перевагу. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розповіла про харчування за методом тарілки, в Instagram розвіяла головні міфи про їжу натщесерце.

Сніданок обріс безліччю "страшилок", які стверджують, що ті чи інші страви краще не їсти з ранку. Але чи так це?

Міф: Солодощі. Це велике навантаження на підшлункову залозу, що може призвести до діабету.

Правда: цукровий діабет не виникає від поїдання солодкого, в основі лежать інші механізми. Інше питання, що солодке вранці не дасть довгого насичення і нам знову захочеться їсти. Комбінуйте складні вуглеводи з повільними, якщо ну ніяк не можете без солодкого вранці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф: Помідори. Багаті на дубильну кислоту, яка підвищує кислотність шлункового соку і може призвести до виразки.

Правда: Концентрація шлункового соку шикарно регулюється нашим організмом в залежності від надходить їжі і вже точно ніякої продукт не в змозі викликати виразку. Туди ж і цитрусові. У деяких людей томати і апельсини можуть викликати печію, в такому випадку їх краще взагалі виключати з раціону.

Міф: Кава. Вона подразнює шлунок і збільшує навантаження на печінку.

Правда: Якщо у вас, як і з помідорами, немає неприємних відчуттів від кави (в будь-який час), то можете спокійно пити натщесерце. Деяким комфортніше з молоком. Ніякого навантаження на печінку немає.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Міф: Кисломолочні продукти. Вранці висока концентрація шлункового соку і пробіотики не засвоюються.

Правда: пробіотики можна їсти в будь-який час, на їх засвоюваність ми вплинути ніяк не можемо. Намагаємося вибирати різноманітні джерела про- і пребіотиків.

А що ж треба? Натщесерце краще випити склянку води, так ви збільшуєте кількість випитої рідини. Або з'їсти фрукт або овоч, так вам буде простіше досягти рекомендованої норми 5 порцій на добу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сніданок ж вибирайте будь-який, який вам подобається, головне, щоб він був ситним. Можна користуватися методом "тарілки".

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