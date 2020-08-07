Названы топ-7 продуктов для красивых и здоровых волос

Чтобы волос рос крепким, нужно насытить организм необходимыми веществами.

Диетолог Ольга Безугла рассказала, в каких продуктах вы найдете полезные и питательные вещества для волос.

Топ-7 продуктов для здоровых и красивых волос:

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Яйца. Из яичного белка мы получаем необходимые протеины, из которых образуется стержень волоса. В желтке же есть биотин или витамин H, который необходим для построения коллагенового матрикса волоса. Дефицит биотина возникает, если долго принимать антибиотики (часть биотина выделяется полезными кишечными бактериями).



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Бобы. Вегетарианцам следует обратить внимание именно на бобовые! Это альтернативный источник белка. А ещё в бобах много цинка, который стимулирует рост волос и восстанавливает их структуру.

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Клубника. Защищает волосы, благодаря высокому содержанию витамина C. Витамин C предупреждает ломкость и истончение волос из-за вредного воздействия ультрафиолета.



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Мясо. Помимо белков, в мясе есть железо, которое регулирует часть генов, запускающих рост волос. При дефиците железа волосы выпадают, ведь оно необходимо для построения новых клеток, а клетки волосяного фолликула делятся очень активно.

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Авокадо. В нем много жирных кислот, которые мы должны регулярно получать с пищей, чтобы организм мог построить новые клетки. Исследования выявились, что при дефиците полиненасыщенных жирных кислот волосы выпадают.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Миндаль. Горьковатый орех содержит рибофлавин (витамин B2). Его дефицит тоже связан со слабостью волос и их выпадением, потому что витамин входит в состав ферментов, регулирующих клеточный метаболизм. Запасов витамина B2 в организме мало, поэтому его нужно регулярно получать с пищей.

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Креветки. В этом морепродукте есть витамин D, цинк и железо. Исследования показали, что у женщин с алопецией уровень витамина D был значительно ниже нормы. Оказывается, оптимальный уровень витамина D поддерживает активность стволовых клеток волосяного фолликула, которые продуцируют кератин.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала, какой перерыв между приемами пищи можно считать оптимальным. Также она рассказала. что мешает перейти на здоровое питании и почему сложно отказаться от "запрещенки".