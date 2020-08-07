Названо топ-7 продуктів для красивого і здорового волосся

Щоб волосся росло міцним, потрібно наситити організм необхідними речовинами.

Дієтолог Ольга Безугла розповіла, в яких продуктах ви знайдете корисні і поживні речовини для волосся.

Топ-7 продуктів для здорового і красивого волосся:

⠀

Яйця. З яєчного білка ми отримуємо необхідні протеїни, з яких утворюється стрижень волосу. У жовтку є біотин або вітамін H, який необхідний для побудови колагенового матриксу волоса. Дефіцит біотину виникає, якщо довго приймати антибіотики (частина біотину виділяється корисними кишковими бактеріями).



⠀

Боби. Вегетаріанцям варто звернути увагу саме на бобові! Це альтернативне джерело білка. А ще в бобах багато цинку, який стимулює ріст волосся і відновлює їх структуру.

⠀

Полуниця. Захищає волосся, завдяки високому вмісту вітаміну C. Вітамін C попереджає ламкість і випадання волосся через шкідливий вплив ультрафіолету.



⠀

М'ясо. Крім білків, у м'ясі є залізо, яке регулює частину генів, які запускають зростання волосся. При дефіциті заліза волосся випадає, адже воно необхідно для побудови нових клітин, а клітини волосяного фолікула поділяються дуже активно.

⠀

Авокадо. У ньому багато жирних кислот, які ми повинні регулярно отримувати з їжею, щоб організм міг побудувати нові клітини. Дослідження виявлено, що при дефіциті поліненасичених жирних кислот волосся випадає.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Мигдаль. Гіркуватий горіх містить рибофлавін (вітамін B2). Його дефіцит теж пов'язаний зі слабкістю волосся і їх випаданням, тому що вітамін входить в склад ферментів, які регулюють клітинний метаболізм. Запасів вітаміну B2 в організмі мало, тому його потрібно регулярно отримувати з їжею.

⠀

Креветки. У цьому морепродукті є вітамін D, цинк і залізо. Дослідження показали, що у жінок з алопецією рівень вітаміну D був значно нижче норми. Виявляється, оптимальний рівень вітаміну D підтримує активність стовбурових клітин волосяного фолікула, які продукують кератин.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла, яку перерву між прийомами їжі можна вважати оптимальною. Також вона розповіла. що заважає перейти на здорове харчування і чому складно відмовитися від "запрещенки".