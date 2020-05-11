Как не набрать вес любителям шашлыков: практичные лайфхаки от эксперта

Эксперт рассказала о хитростях, которые помогут сохранить фигуру в сезон шашлыков
Карантин внес коррективы в привычный уклад жизни – строго домашний режим, а сезон шашлыков отменен. Но это не значит, что прекрасное время в кругу семьи и друзей не наступит в будущем! Кроме того, те, кто живет в загородном доме или изолировался на даче, вполне могу себе позволить приготовить мясо на мангале. Но не стоит забывать о важных правилах, которые помогут не набрать вес после обильного застолья. Одно из правил гласит – налегайте на фрукты, но с ними худеющим тоже стоит вести себя аккуратно. Нутрициолог Анна Мотина поделилась в Instagram действенными лайфхаками, которые помогут оставаться в форме любителям шашлыков.
Вот несколько правил от эксперта, которые необходимо соблюдать во время шашлычного сезона:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Готовим правильно: эксперт раскрыла секреты полезных и вкусных блюд
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Перекусами могут быть - фрукт, орехи, яйцо+огурец, хлеб+сыр, творожные рулетики. И постарайтесь ограничить алкоголь - это быстрые углеводы, которые разжигают аппетит еще больше, и Вы теряете контроль над количеством съеденного. Предпочтение лучше отдать сухому вину, а еще лучше пейте простую воду и больше двигайтесь.
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