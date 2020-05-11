Як не набрати вагу любителям шашликів: практичні лайфхаки від експерта

Карантин вніс корективи у звичний уклад життя –строго домашній режим, а сезон шашликів скасовано. Але це не означає, що прекрасний час у колі сім'ї та друзів не настане в майбутньому! Крім того, ті, хто живе в заміському будинку або ізолювався на дачі, цілком можу собі дозволити приготувати м'ясо на мангалі. Але не варто забувати про важливі правила, які допоможуть не набрати вагу після щедрого застілля. Одне з правил говорить – налягайте на фрукти, але з ними тим, хто худне теж варто вести себе акуратно. Нутриціолог Ганна Мотіна поділилася в Instagram дієвими лайфхаками, які допоможуть залишатися у формі любителям шашликів.

Ось кілька правил від експерта, яких необхідно дотримуватися під час шашликового сезону:

вибирайте шашлик з курки (індички) або риби, краще куряче філе замаринувати на ніч в кефірі (або виноградному оцті) та спеціях і буде дуже легкий і смачний шашлик.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

якщо хочеться саме свинини, з'їжте 1 шматочок вдень, не на ніч і не думайте про нього більше.

до шашлику в обід можна додати 1-2 запечені картоплі (бажано в шкірці) і обов'язково овочі! Картоплю можна замінити лавашем.

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слідкуйте за розміром порції, візьміть тарілку середніх розмірів, покладіть на одну половину овочі, на другу шашлик і гарнір, з'їжте з задоволенням і більше не підкладайте добавку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

якщо Ви на свіжому повітрі цілий день, то необхідно так само додати пару перекусів, один обов'язково з'їжте перед тим, як готувати шашлик, щоб не кидатися на м'ясо дико голодними.

Перекусами можуть бути - фрукт, горіхи, яйце+огірок, хліб+сир, сирні рулетики. І постарайтеся обмежити алкоголь - це швидкі вуглеводи, які розпалюють апетит ще більше, і Ви втрачаєте контроль над кількістю з'їденого. Перевагу краще віддати сухому вину, а ще краще пийте просту воду і більше рухайтеся.

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