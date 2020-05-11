Як не набрати вагу любителям шашликів: практичні лайфхаки від експерта

Експерт розповіла про хитрощі, які допоможуть зберегти фігуру в сезон шашликів
Карантин вніс корективи у звичний уклад життя –строго домашній режим, а сезон шашликів скасовано. Але це не означає, що прекрасний час у колі сім'ї та друзів не настане в майбутньому! Крім того, ті, хто живе в заміському будинку або ізолювався на дачі, цілком можу собі дозволити приготувати м'ясо на мангалі. Але не варто забувати про важливі правила, які допоможуть не набрати вагу після щедрого застілля. Одне з правил говорить – налягайте на фрукти, але з ними тим, хто худне теж варто вести себе акуратно. Нутриціолог Ганна Мотіна поділилася в Instagram дієвими лайфхаками, які допоможуть залишатися у формі любителям шашликів.
Ось кілька правил від експерта, яких необхідно дотримуватися під час шашликового сезону:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Готуємо правильно: експерт розкрила секрети корисних і смачних страв
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Перекусами можуть бути - фрукт, горіхи, яйце+огірок, хліб+сир, сирні рулетики. І постарайтеся обмежити алкоголь - це швидкі вуглеводи, які розпалюють апетит ще більше, і Ви втрачаєте контроль над кількістю з'їденого. Перевагу краще віддати сухому вину, а ще краще пийте просту воду і більше рухайтеся.
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