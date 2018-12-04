М'ясний рулет з ягодами вишні та кизилу: рецепт для великої компанії

Відео: (youtube.com/klopotenko)

Відомий food-блогер Євген Клопотенко напередодні новорічних свят поділився оригінальним рецептом м'ясного рулету для великої компанії. Для створення вишуканого смаку, крім звичних спецій, кухар додав до рецепту ягоди кизилу і квітки чорнобривців. Вийшло просто божевільне поєднання смаків і чудовий аромат. Рецепт блогер опублікував у своєму блозі в YouTube.

Спочатку потрібно правильно вибрати яловичий ошийок. Його потрібно надрізати трохи більше, ніж до середини і розкласти на обробній дошці для подальшого відбивання. Після цього, використовуючи мелений перець та сіль, добре розім'яти м'ясо з обох боків. Кухар зазначив, що поєднання розмарину і часнику вважається одним з найбільш вдалих для приготування солоних страв, тому додав їх для того, щоб зіпсувати страву було неможливо.

На розкладене м'ясо потрібно викласти кілька гілочок розмарину, часник, суцвіття чорнобривців (за бажанням), а також вишню або кизил. Після цього потрібно скрутити рулет і обмотати його кулінарною ниткою — чим щільніше, тим краще. Далі перекладаємо в ємність і поливаємо оливковою олією.

Фінальний етап – запікання в духовці тривалістю близько 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Інгредієнти на 4 порції:

• 600 г яловичого ошийка;

• кілька гілочок розмарину;

• 3 зубчики часнику;

• кілька суцвіть чорнобривців (опціонально);

• 150 г вишні або кизилу;

• 1 ст. л. оливкової олії;

• сіль, перець (за смаком).

"Пам'ятаєте, коли готуєте м'ясо в духовці, можна експериментувати – використовувати різні ягоди, наприклад айву, малину або смородину. В несезон ви можете використовувати заморожені ягоди та сухі квітки чорнобривців. І тоді ви будете готувати шедевральні м'ясні рулети з начинкою в духовці", — додав кухар.

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Відео: (video.rbc.ua)