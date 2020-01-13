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Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування

Lite » Їжа 13.01.2020 - 15:43
Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розвінчала популярні міфи про харчування по часу

Існує безліч різних дієт і систем харчування, які наказують приймати їжу з якимись обмеженнями у часі. Чи дійсно можна схуднути таким чином, розповіла у своєму Instagram сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення.

Вона зазначила, що є багато популярних схем харчування по годиннику, наприклад:

  • відмова від їжі після шостої вечора
  • харчування один раз в день, а весь інший час - тільки вода
  • інтервальне голодування - скорочення "харчового вікна" до 8 годин на добу, а потім 16 годин голоду
  • голодування раз на тиждень, коли людина харчується як завгодно протягом 5-6 днів, а потім від 24 до 48 годин голодує
  • обмеження раціону до одного-двох продуктів на тиждень / два / місяць, а потім повернення до колишнього способу життя і тд.

Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Чи можна схуднути на таких системах харчування?

Так, цілком можна. Якщо за рахунок обмеження часу прийому їжі у вас знижується добова калорійність вашого раціону.


Чи варто так харчуватися?

Ні. Це не найкращі методи схуднення.

І ось чому:

  • нерегулярне харчування створює різкі перепади рівня цукру в крові
  • тривалі проміжки голодування провокують подальше переїдання і, як наслідок, проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту
  • нестача поживних речовин, вітамінів і мінералів у випадку тривалого голодування або монодієт рано чи пізно призведе до зриву і повернення ваги, а головне - до збоїв у метаболізмі, виробленню гормонів, оновлення клітин і в роботі інших систем організму
  • різке схуднення на повному голодуванні призведе до втрати якості тіла, обвисання шкіри, а недолік білка - до в'ялості м'язів
  • якщо в періоди прийому їжі ви будете продовжувати переїдати - то ніякого ефекту від вашого "особливого" часу харчування не буде

Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Стежити за годинником під час схуднення, звичайно ж, потрібно. Але тільки для того, щоб ваші ПРИЙОМИ ЇЖІ БУЛИ ВЧАСНО - кожні три години. А НЕ для того, щоб нічого не їсти.

Нагадаємо, що нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла, як не закинути правильне харчування в разі тотальної завантаженості і нестачу часу.

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