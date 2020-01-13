Чи можна худнути по годинах: дієтолог розкрила правду про популярні системи харчування

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розвінчала популярні міфи про харчування по часу

Існує безліч різних дієт і систем харчування, які наказують приймати їжу з якимись обмеженнями у часі. Чи дійсно можна схуднути таким чином, розповіла у своєму Instagram сертифікований нутриціолог, міжнародний тренер з харчування та фітнес коуч Катя Медушкина, яка раніше дала рекомендації, як уникнути відчуття голоду в процесі схуднення.

Вона зазначила, що є багато популярних схем харчування по годиннику, наприклад:

відмова від їжі після шостої вечора

харчування один раз в день, а весь інший час - тільки вода

інтервальне голодування - скорочення "харчового вікна" до 8 годин на добу, а потім 16 годин голоду

голодування раз на тиждень, коли людина харчується як завгодно протягом 5-6 днів, а потім від 24 до 48 годин голодує

обмеження раціону до одного-двох продуктів на тиждень / два / місяць, а потім повернення до колишнього способу життя і тд.

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Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Чи можна схуднути на таких системах харчування?

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Так, цілком можна. Якщо за рахунок обмеження часу прийому їжі у вас знижується добова калорійність вашого раціону.

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Чи варто так харчуватися?

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Ні. Це не найкращі методи схуднення.

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І ось чому:

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нерегулярне харчування створює різкі перепади рівня цукру в крові

тривалі проміжки голодування провокують подальше переїдання і, як наслідок, проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту

нестача поживних речовин, вітамінів і мінералів у випадку тривалого голодування або монодієт рано чи пізно призведе до зриву і повернення ваги, а головне - до збоїв у метаболізмі, виробленню гормонів, оновлення клітин і в роботі інших систем організму

різке схуднення на повному голодуванні призведе до втрати якості тіла, обвисання шкіри, а недолік білка - до в'ялості м'язів

якщо в періоди прийому їжі ви будете продовжувати переїдати - то ніякого ефекту від вашого "особливого" часу харчування не буде

Ілюстративне фото (pexels.com)

Стежити за годинником під час схуднення, звичайно ж, потрібно. Але тільки для того, щоб ваші ПРИЙОМИ ЇЖІ БУЛИ ВЧАСНО - кожні три години. А НЕ для того, щоб нічого не їсти.

Нагадаємо, що нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла, як не закинути правильне харчування в разі тотальної завантаженості і нестачу часу.