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Модне слово або користь? Дієтолог розкрила правду про суперфуди і розповіла, чим їх замінити

Неділя 23 серпня 2020 08:37
Модне слово або користь? Дієтолог розкрила правду про суперфуди і розповіла, чим їх замінити
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла, чим замінити популярні суперфуди

Про суперфуди так багато говорять і пишуть, що складно зрозуміти: їх чудодійні властивості – це правда чи перебільшення? Дієтолог Ольга Безугла вважає, що ці продукти - просто гарне модне слово, подароване нам американськими світилами маркетингу. Вона також розповіла про те, чим замінити популярні суперфуди.

Якщо вірити всім рекламним прийомам, то по якостях всі ці чіа, годжі, спіруліни і т. д. чи не чарівна панацея. Але чи так це?

SUPERFOOD – слово, яке об'єднали звичайні продукти, але з заморським походженням і трикратною ціною.

Модне слово або користь? Дієтолог розкрила правду про суперфуди і розповіла, чим їх замінити

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Точно з таким же успіхом під цю назву можна прирівняти нашу квашену капусту. Так, звучить не так гордо. Зате цей продукт просто джерело вітаміну С – потужного антиоксиданту. Тут і вітаміни B1, B2, B5, B6, B9, PP, U, K, і клітковина, і кальцій, калій, цинк, залізо, йод, селен, натрій, фосфор. І всі ці складові зберігаються протягом 8-10 місяців. Чим не суперфуд? Додати трохи правильної реклами, красивих гасел і вуаля – магічний продукт готовий.

Зелений горошок – супер-продукт. Забезпечує організм вітамінним зарядом, при цьому відрізняється низьким глікемічним рівнем, що відмінно позначається на фігурі і вмісту цукру в крові. Багато харчових волокон, які є натуральними пробіотиками захищаючи кишечник від розмноження патогенних бактерій, що попереджає рак товстої кишки.

Дуже часто і дуже помилково багато хто бачать у продукті не сам продукт і його біологічну цінність, а сприймають як ліки. Так, всі ці нові продукти корисні. Але це не підносить їх на щабель вище.

Модне слово або користь? Дієтолог розкрила правду про суперфуди і розповіла, чим їх замінити
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо кіноа корисна, це не означає, що тепер потрібно є тільки її, а наша гречка нехай лежить на полицях. Так що наші фуди теж дуже супер!

До того ж доведено, що найбільшу користь для здоров'я організму приносять місцеві, сезонні продукти, вирощені локально. Якщо ви будете іноді їсти годжі на сніданок це добре, але, якщо замість них це буде чорниця, смородина буде ще краще.

Чим замінити?
Чіа – льон.
Кіноа – насіння лободи, гречка, пшоно.
Кокосова вода – вода з лимоном.
Годжі – шипшина, в'ялена журавлина, обліпиха.

Модне слово або користь? Дієтолог розкрила правду про суперфуди і розповіла, чим їх замінити
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головне! Неможливо стати здоровим, якщо налягати на щось одне. Головне правило здорового харчування – баланс. Суперфуди – відмінний бонус до загального раціону, які посилять і помножать дії вітамінів, додавши енергії і здоров'я.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Андрій Невиский перерахував топ-10 звичок, які стоять на шляху до схуднення.

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