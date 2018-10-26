Много сахара, картофеля и колбасы: какие угрожающие пищевые привычки есть у украинцев

Фото: Питание украинцев (коллаж РБК-Украина)

Питание украинцев далекое от идеала и вызывает много болезней, в частности – сердечно-сосудистых, убежден глава Ассоциации диетологов Украины Олег Швец

Год назад в Украине впервые появилась утверждения Министерством здравоохранения "Тарелка здорового питания". Это обобщенные рекомендации по здоровому питанию, которых стоит придерживаться, чтобы избежать многих болезней.

С момента презентации "Тарелки" прошел почти год. За это время специалисты убедились: украинцы, к сожалению, все еще не готовы менять свои пищевые привычки и потреблять более полезные продукты. У украинцев есть много стереотипов и ошибочных представлений о питании и продукты, а диетологи пытаются опровергать эти тезисы.

25 октября 2018 года в Киеве на мероприятии, посвященному здоровому питанию, обнародовали данные по структуре расходов минимальной продуктовой корзины в Украине. Это структура расходов на продукты в гривнах. Выяснилось, что на мясо и мясные продукты украинцы тратят больше всего средств. На втором месте по уровню расходов – молочные продукты. Немало покупают и хлеба: на него в Украине тратят в среднем в 153 гривны на человека за месяц. Также покупают и много кондитерских изделий. В целом на еду за месяц среднестатистическое украинское домохозяйство тратит 3085 гривен.

Эти данные проанализировал глава Ассоциации диетологов Украины Олег Швец. Он подробно объяснил данные Госстата за 2017 год о том, какие продукты и в каком количестве едят украинцы и объяснил, как сделать рацион более полезным.

Пищевые привычки украинцев: вредная "кондитерка" и мало полезных овощей

"Есть стереотип о том, что питаться сбалансированно – это дорого. На самом деле это не так. Потому что если тратить деньги на базовые продукты разумно, то можно недорого обеспечить себя всем необходимым. Это я сегодня объясню на примерах продуктов", - говорит Олег Швец, глава Ассоциации диетологов Украины.

Фото: Слева – данные, как питаются украинцы, справа – как советуют питаться диетологи (пресс-служба)

"Можно питаться за небольшие деньги более полезно, но в Украине реальность, как мы видим, другая. Например, как видно из данных, украинцы потребляют вдвое больше кондитерских изделий, чем рекомендуется. Конечно, такое соотношение никак не может положительно отразиться на состоянии здоровья детей и взрослых", - объясняет он.

Другие пищевые привычки украинцев тоже вызывают серьезное беспокойство, говорит Олег Швец.

"Например, видим большое количество хлеба, очень недостаточно овощей, кисломолочных продуктов, слишком много сахара. Все это – одно из объяснений, почему украинцы, к сожалению, имеют ненадлежащее качество жизни и плохое состояние здоровья, низкую продолжительность жизни. Когда в прошлом году мы представляли рекомендации по здоровому питанию для взрослых, то, конечно, понимали, что это только первый шаг. Но надо сделать гораздо больше, чтобы эти рекомендации дошли до украинцев, и еще больше – чтобы эти рекомендации стали выполняться", - поясняет он.

Вместо кондитерских изделий, Ассоциация диетологов Украины рекомендует как можно чаще потреблять более полезную группу продуктов – овощи.

"Овощи – это продукты, которые содержат мало калорий, но в то же время содержат много очень полезных веществ – пищевых волокон (клетчатки). Кроме того, они содержат много витаминов, минералов, биофлавоноидов и других жизненно важных веществ. Мы выяснили, что люди в Украине потребляют овощей значительно меньше, чем рекомендованная норма. При этом в Украине потребляют слишком много картофеля. Много кто каждый день ест 250 грамм картофеля", - обращает внимание Швец.

Фото: Украинцы тратят много денег на дорогие сладости и колбасу, а более дешевые овощи и фрукты покупают значительно реже, убежден Олег Швец (пресс-служба)

Он уточняет: картофель – тоже полезный продукт, но только если его не потреблять вместо более полезных овощей и есть картошку не каждый день.

"Картофель дает энергию, но такое значительное его присутствие в рационе, как видим по данным статистики по Украине, дает слишком много калорий. За счет этого человек потребляет меньше полезных продуктов", - говорит он.

Фруктов едят на треть меньше рекомендуемой нормы

С потреблением фруктов ситуация хуже, чем ожидали специалисты, говорит Олег Швец.

"Фруктов украинцы едят очень мало. Стоимость продуктов определенных категорий предопределяет то, что их потребляют меньше. Но об овощах и фруктах в Украине этого сказать нельзя, ведь, как правило, они стоят недорого, особенно сезонные. Например, яблоки. Даже экзотические фрукты у нас более-менее доступны, особенно если сравнивать их цену и цену на колбасу, которая дороже фрукты. Но колбаса при этом не полезна, - объясняет он.

Фрукты и лучше для здоровья, и дешевле, чем искусственно обработаные продукты, обращает внимание специалист. Такая же ситуация и с конфетами: они и менее полезны, и дороже.

"Украинцы тратят больше средств на нездоровые продукты. К сожалению, в Украине потребляют только около трети рекомендованных овощей и фруктов. Мы рекомендуем 300 грамм фруктов в день, или две порции по 150 граммов. Важно знать, что ягоды и киви еще более полезны, чем фрукты", - говорит Олег Швец.

Cлишком много хлеба и мало кисломолочных продуктов

К сожалению, опрос Госстата не показал, какие именно молочные и кисломолочные продукты потребляют украинцы.

"В то же время есть данные от промышленности, которые сообщают, что украинцы едят больше сыра, чем кисломолочных продуктов. Если сравнить пищевую ценность этих продуктов, то она будет, увы, в пользу сыра. Это ведет к лишнему весу и как следствие – к проблемам со здоровьем, связанным с лишним весом", - говорит диетолог.

Фото: "Украинцы потребляют гораздо меньше кисломолочных продуктов, чем рекомендуется, а если и едят, то отдают предпочтение сырам, чем кефиру" – Олег Швец (пресс-служба)

Диетологи и другие специалисты медицины рекомендуют есть больше кисломолочных продуктов. Это более благоприятно для состояния здоровья.

По словам Олега Швеца, к сожалению, тоже не совсем положительная ситуация у украинцев с потреблением злаковых продуктов:

"Мы видим, что украинцы в среднем потребляют около 300 грамм хлеба ежедневно. И примерно такая же цифра, по данным Госстата, держится одинаковой уже в течение десяти лет. Мы знаем, что хлеб – это традиционный продукт на украинском столе. Его едят с первыми блюдами, вторыми блюдами, делают из него бутерброды, которые берут на работу или дают детям в школу. И это неплохо, но хлеб есть разный. Мы рекомендуем употреблять хлеб, изготовленный из муки грубого помола, зернового хлеба, а не белого".

Также в рацион надо включать больше цельных злаков, таких как гречка, овес, рис, другие крупы. Их должно быть по крайней мере половина, чтобы человек получал с питанием достаточно полезных веществ.

Покупают много дорогой колбасы и сосисок, а дешевых фруктов - меньше

Следующая категория – мясо, рыба, яйца. Украинцы говорят, что потребляют в день около 150 грамм мяса.

Фото: Рекомендуемое количество цельнозерновых продуктов в сутки (пресс-служба)

"К сожалению, вместе с этим в рационе украинцев присутствуют технологически обработанные продукты – колбасы, сосиски. Они имеют гораздо худший пищевой профиль, чем, например, мясо птицы, просто сваренное дома. Безусловно, важным является потребление жирной морской рыбы, которая является поставщиком омега-3 и многих других важных для человека продуктов", - говорит диетолог.

Рекомендуется употреблять не колбасу, а мясо, желательно птицы. Также – вареные яйца.

Кроме того, среди рекомендаций "Тарелки здорового питания" идет речь и о важности в рационе жиров.

"Последняя научно доказанная информация очень склонна к жирам, и последнее масштабное научное исследование, поведенное в десятках стран мира, показало, что низкий уровень потребления жиров, наоборот, ассоциирован с большей смертностью. Таким образом была опровергнута мысль, на которой держалась наука о питании десятки лет. Доказано, что потребление даже животных жиров, сливочного масла и сала являются частью здорового питания. Но все равно жиров должно быть больше растительных. Масла – подсолнечное, кукурузное, оливковое. Омега-3 помогают сосудам взрослых людей, а детскому организму позволяют развивать умственную активность", - подчеркивает диетолог.

Украинцы едят сахара в 4 раза больше нормы

Не только в Украине, но и в других странах, модель ежедневного питания включает, к сожалению, чрезмерное потребление сахара, сообщают специалисты.

В Украине количество потребления сахара за последние десять лет уменьшилось, но очень незначительно, говорит Олег Швец.

"Раньше употребляли 100 грамм сахара в день, сегодня уже 93 грамма. Но это все равно намного больше, чем рекомендуется! По рекомендациям, надо употреблять не более 25 граммов сахара в день. А крайний предел – это 50 граммов. Есть те, кто советует отказываться от сахара вообще. Так или иначе, украинцы едят примерно в четыре раза больше сахара, чем рекомендуется. И вдвое больше, чем максимально приемлемый уровень", - добавляет он.

Фото: Стоит употреблять 2-3 рыбных блюда в неделю, говорят диетологи (пресс-служба)

500 000 жизней украинцев ежегодно уносят сердечно-сосудистые болезни

Часто украинцы даже не задумываются над тем, как сильно на состояние их здоровья влияет питание. Питаясь сбалансировано, можно уберечь себя от многих серьезных заболеваний, лечение которых стоит гораздо дороже.

Диетолог подчеркивает: рекомендация есть как можно меньше сахара - это не о вкусовых предпочтениях, не о психологической разгрузке. Это прежде всего о здоровье. Сахар и сладости – это то, что ведет к набору лишнего веса, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям. Сердечно-сосудистые болезни - это главные проблемы украинцев, которые, к сожалению, уносят полмиллиона жизней ежегодно.

"Если сравнить уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Франции, то у нас эти показатели выше в семь раз! Все это напрямую связано с тем, что люди неправильно питаются. Не только с этим, но очень влияет малое количество в меню полезных и большое - вредных продуктов, включая сладкое", - говорит Олег Швец.

С того времени, как почти год назад презентовали "Тарелку здорового питания", информацию о ней распространяют среди украинцев. Но специалисты констатируют: для того, чтобы украинцы начали менять свои привычки в питании на более полезные, впереди еще много работы. А тем временем проект "ПроЗдорове", созданный именно для улучшения здоровья украинцев, развенчивает мифы о питании и дает советы, как питаться с пользой.

Напомним, тарелка здорового питания дает советы о полезной еде и опирается на украинские привычки.

Также диетолог рассказала, чем полезны цветные и зеленые овощи.

Кроме того, Оксана Скиталинская призвала не пробовать "быстрые" диеты, потому что они приносят организму много вреда. Также она посоветовала вообще отказаться от сахара, потому что это – очень опасный продукт, который вызывает целый список болезней.

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