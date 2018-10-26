Багато цукру, картоплі і ковбаси: які загрозливі харчові звички мають українці

Фото: Харчування українців (колаж РБК-Україна)

Харчування українців далеке від ідеалу і спричинює багато хвороб, зокрема – серцево-судинних, переконаний глава Асоціації дієтологів України Олег Швець

Рік тому в Україні вперше з'явилася затвердження Міністерством охорони здоров'я "Тарілка здорового харчування". Це узагальнені рекомендації зі здорового харчування, яких варто дотримуватись, щоб уникнути багатьох хвороб.

Із моменту презентації "Тарілки" минув майже рік. За цей час фахівці переконалися: українці, на жаль, все ще не готові змінювати свої харчові звички і споживати більш корисні продукти. У українців є багато стереотипів і помилкових уявлень про харчування і продукти, а дієтологи намагаються спростовувати ці тези.

25 жовтня 2018 року в Києві на заході, присвяченому здоровому харчуванню, оприлюднили дані по структурі витрат мінімального продуктового кошику в Україні. Це структура витрат на продукти в гривнях. З'ясувалося, що на м'ясо і м'ясні продукти українці витрачають найбільше коштів. На другому місці за рівнем витрат – молочні продукти. Немало купують і хліба: на нього в Україні витрачають у середньому 153 гривні на особу за місяць. Також купують і багато кондитерських виробів. В цілому на їжу за місяць середньостатистичне українське домогосподарство витрачає 3085 гривень.

Ці дані проаналізував голова Асоціації дієтологів України Олег Швець. Він детально пояснив дані Держстату за 2017 рік про те, які продукти і в якій кількості їдять українці і пояснив, як зробити раціон більш корисним.

Харчові звички українців: шкідлива "кондитерка" і мало корисних овочів

"Є стереотип про те, що харчуватись збалансовано – це дорого. Насправді це не так. Бо якщо витрачати гроші на базові продукти розумно, то можна недорого забезпечити себе всім необхідним. Це я сьогодні поясню на прикладах продуктів", - каже Олег Швець, голова Асоціації дієтологів України.

Фото: Зліва – дані, як харчуються українці, справа – як радять харчуватися дієтологи (прес-служба)

"Можна харчуватись за невеликі гроші більш корисно, але в Україні реальність, як ми бачимо, інша. Наприклад, як бачимо із даних, українці споживають удвічі більше кондитерських виробів, ніж рекомендується. Звісно, таке співвідношення ніяк не може позитивно позначитись на стані здоров'я дітей та дорослих", - пояснює він.

Інші харчові звички українців теж викликають серйозне занепокоєння, каже Олег Швець.

"Наприклад, бачимо велику кількість хліба, дуже недостатньо овочів, кисломолочних продуктів і дуже багато цукру. Все це – одне із пояснень, чому українці, на жаль, мають неналежну якість життя і поганий стан здоров'я, низьку тривалість життя. Коли минулого року ми представляли рекомендації по здоровому харчуванню для дорослих, то, звісно, розуміли, що це тільки перший крок. Але треба зробити набагато більше, щоб ці рекомендації дійшли до українців, і ще більше – щоб ці рекомендації почали виконуватися", - пояснює він.

Замість кондитерських виробів, Асоціація дієтологів України рекомендує якомога частіше споживання більш корисної групи продуктів – овочів.

"Овочі – це продукти, які містять мало калорій, але в той же час містять надзвичайно багато дуже корисних речовин – харчових волокон (клітковини). Крім того, вони містять багато вітамінів, мінералів, біофлавоноїдів та інших життєво важливих речовин. Ми з'ясували, що люди в Україні споживають овочів значно менше, ніж рекомендована норма. При цьому в Україні споживають занадто багато картоплі. Багато хто щодня їсть 250 грамів картоплі", - звертає увагу Швець.

Фото: Українці витрачають багато грошей на дорогі солодощі і ковбасу, а дешевші овочі і фрукти купують значно рідше, переконаний Олег Швець (прес-служба)

Він уточнює: картопля – теж корисний продукт, але тільки якщо її не споживати замість більш корисних овочів і споживати картоплю не щодня.

"Картопля надає енергію, але така значна її присутність у раціоні, як бачимо за даними статистики по Україні, дає занадто багато калорій. За рахунок цього людина споживає менше корисніших продуктів", - каже він.

Фруктів їдять на третину менше за рекомендовану норму

Із споживанням українцями фруктів ситуація гірша, ніж очікували фахівці, каже Олег Швець.

"Фруктів українці їдять дуже мало. Вартість продуктів певних категорій зумовлює те, що їх споживають менше. Але про овочі і фрукти в Україні цього сказати не можна, бо, як правило, вони коштують не дорого, особливо сезонні. Наприклад, яблука. Навіть екзотичні фрукти у нас більш-менш доступні по ціні, особливо якщо порівнювати їх ціну і ціну на ковбасу, яка дорожча за фрукти. Але ковбаса при цьому не корисна", - пояснює він.

Фрукти і краще для здоров'я, і дешевше, ніж штучно оброблені продукти, звертає увагу спеціаліст. Така сама ситуація – і з цукерками: вони і менш корисні, і дорожчі.

"Українці витрачають більше коштів на нездорові продукти. На жаль, в Україні споживають тільки близько третини рекомендованих овочів і фруктів. Ми рекомендуємо 300 грамів фруктів на день, або дві порції по 150 грамів. Важливо знати, що ягоди і ківі ще більше корисні, ніж фрукти", - каже Олег Швець.

Забагато хліба і замало кисломолочних продуктів

На жаль, опитування Держстату не показало, які самі молочні і кисломолочні продукти споживають українці.

"В той же час є дані від промисловості, які повідомляють, що українці їдять більше твердого сиру, ніж кисломолочних продуктів. Якщо порівняти харчову цінність цих продуктів, то вона буде, на жаль, на користь сиру. Це веде до зайвої ваги і як наслідок – до проблем зі здоров'ям, пов’язаних із зайвою вагою", - каже дієтолог.

Фото: "Українці споживають набагато менше кисломолочних продуктів, ніж рекомендується, а якщо і їдять, то віддають перевагу сирам, аніж кефіру " – Олег Швець (прес-служба)

Дієтологи і інші фахівці медицини рекомендують їсти більше кисломолочних продуктів. Це більш сприятливо для стану здоров'я.

За словами Олега Швеця, на жаль, теж не зовсім позитивна ситуація у українців зі споживанням злакових продуктів:

"Ми бачимо, що українці в середньому споживають близько 300 грамів хліба щодня. І приблизно така сама цифра, за даними Держстату, тримається однаковою вже протягом десяти років. Ми знаємо, що хліб – це традиційний продукт на українському столі. Його їдять із першими стравами, другими стравами, роблять із нього канапки, які беруть на роботу або дають дітям у школу. І це непогано, але хліб є різний. Ми рекомендуємо вживати хліб, який виготовлений із борошна грубого помелу, зернового хліба, а не білого".

Також до раціону треба включати більше цільних злаків, таких як гречка, овес, рис, інші крупи. Їх має бути принаймні половина, щоб людина отримувала з харчуванням достатньо корисних речовин.

Купують забагато дорогої ковбаси і сосисок, а дешевих фруктів - менше

Наступна категорія – м'ясо, риба, яйця. Українці кажуть, що споживають на день близько 150 грамів м'яса.

Фото: Рекомендована кількість цільнозернових продуктів на добу (прес-служба)

"На жаль, разом з цим у раціоні українців присутні технологічно оброблені продукти – ковбаси, сосиски. Вони мають набагато гірший харчовий профіль, ніж, наприклад, м'ясо птиці, просто зварене вдома. Безумовно, важливим є споживання жирної морської риби, яка є постачальником омега-3 та багатьох інших важливих для людини продуктів", - каже дієтолог.

Рекомендується вживати не ковбасу, а м'ясо, бажано – птиці. Також – варені яйця.

Крім того, серед рекомендацій "Тарілки здорового харчування" йде мова й про важливість у раціоні жирів.

"Остання науково доведена інформація дуже схильна до жирів, і останнє масштабне наукове дослідження, яке було поведене в десятках країн світу, довело, що низький рівень споживання жирів,навпаки, асоційований із більшою смертністю. Таким чином була спростована думка, на якій трималася наука про харчування десятки років. Доведено, що споживання навіть тваринних жирів, вершкового масла і сала є частиною здорового харчування. Але все одно серед жирів має бути більше рослинних. Олії – соняшникова, кукурудзяна, оливкова. Омега-3 допомагають судинам дорослих людей, а дитячому організму дозволяють розвивати розумову активність", - підкреслює дієтолог.

Українці їдять цукру у 4 рази більше за норму

Не тільки в Україні, а й в інших країнах, модель щоденного харчування включає, на жаль, надмірне споживання цукру, повідомляють спеціалісти.

В Україні кількість споживання цукру за останні десять років зменшилася, але дуже несуттєво, каже Олег Швець.

"Раніше вживали 100 грамів цукру на день, сьогодні вже 93 грами. Але це все одно набагато більше, ніж рекомендується! За рекомендаціями, треба вживати не більше 25 грамів цукру на день. А крайня межа – це 50 грамів. Є ті, хто радить відмовлятися від цукру взагалі. Так чи інакше, українці їдять приблизно учетверо більше цукру, з'їдають ніж рекомендується. І удвічі більше за максимально прийнятний рівень", - додає він.

Фото: Варто вживати 2-3 рибні страви на тиждень, кажуть дієтологи (прес-служба)

500 000 життів українців щороку забирають серцево-судинні хвороби

Часто українці навіть не задумуються над тим, як сильно на стан їхнього здоров'я впливає харчування. Харчуючись збалансовано, можна вберегти себе від багатьох серйозних захворювань, лікування яких коштує набагато дорожче.

Дієтолог підкреслює: рекомендація їсти якомога менше цукру - це не про смакові вподобання, не про психологічне розвантаження. Це передусім про здоров'я. Цукор і солодощі – це те, що веде до набору зайвої ваги, до ожиріння, серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні хвороби - це головні проблеми українців, які, на жаль, забирають півмільйона життів щороку.

"Якщо порівняти рівень смертності від серцево-судинних захворювань в Україні і Франції, то у нас ці показники вищі у сім разів! Все це напряму пов’язано з тим, що люди недосконало харчуються. Не лише із цим, але дуже впливає мала кількість у меню корисних і велика – шкідливих продуктів, включно із солодким", - каже Олег Швець.

З того часу, як майже рік тому презентувати "Тарілку здорового харчування", інформацію про неї поширюють серед українців. Але фахівці констатують: для того, щоб українці почали змінювати свої звички у харчуванні на більш корисні, ще багато роботи. А тим часом проект "ПроЗдорове", створений саме для покращення здоров'я українців, розвінчує міфи про харчування і дає поради, як харчуватись із користю.

Нагадаємо, тарілка здорового харчування дає українцям поради щодо корисної їжі і спирається на українськізвички.

Також дієтолог розповіла, чим корисні кольорові і зелені овочі.

Крім того, Оксана Скиталінська закликала не пробувати "швидкі" дієти, бо вони приносять організмові багато шкоди. Також вона порадила взагалі відмовитись від цукру, бо це – дуже небезпечний продукт, який викликає цілий список хвороб.

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