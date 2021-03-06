Масленица на пороге: рецепт необычных блинов от Евгения Клопотенко

Масленица начинается 8 марта и продлится целую неделю до начала Великого поста. Основным традиционным блюдом на Масленицу является блины. Победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал свой рецепт блинов, который вас точно удивит.
Свои пошаговые рецепты блинов известный кулинар разместил на личном сайте.
"Сегодня я поделюсь рецептом блинов. Я расскажу вам базовый рецепт и поделюсь несколькими секретами, как разнообразить обычное тесто. А дальше вы уже сами решайте, какую начинку в них заворачивать", - написал Клопотенко.
Ингредиенты:
Тесто для блинов
В молоко добавляем соль, сахар, яйца и растительное масло. Взбиваем до однородной массы. Затем частями, постепенно, добавляем муку и взбиваем до получения нужной густоты.
Блины с брокколи
Отваренную брокколи измельчаем в блендере с овощным бульоном до пюреобразного состояния. Для вкуса и аромата добавляем сахар и цедру апельсина. Добавляем смесь в тесто для блинов.
Ягодные блины
Ягоды разморозить и отварить в воде с корицей, сахаром и гвоздикой. Добавить к ягодам грушу и варить еще 5 минут. Убираем грушу, специи, а ягоды перетираем через сито. Добавляем в готовое тесто ягодный сироп и свекольный сок, доводим тесто до нужной консистенции.
Печеночные блины
Печень вместе с яблоками измельчаем в блендере. Добавляем имбирь и немного сахара. Хорошо перемешиваем. Полученную смесь смешиваем с тестом для блинов.
Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные блины
Напомним, ранее мы писали о том, что известный кулинар поделился простым рецептом блинов с секретным ингредиентом.