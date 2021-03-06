Масляна на порозі: рецепт незвичайних млинців від Євгена Клопотенко

Масляна починається 8 березня і триватиме цілий тиждень до початку Великого посту. Основною традиційною стравою на Масницю є млинці. Переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів свій рецепт млинців, який вас точно здивує.
Свої покрокові рецепти млинців відомий кулінар розмістив на особистому сайті.
"Сьогодні я поділюся рецептом млинців. Я розповім вам базовий рецепт і поділюся кількома секретами, як урізноманітнити звичайне тісто. А далі ви вже самі вирішуйте, яку начинку в них загортати", - написав Клопотенко.
Інгредієнти:
Тісто для млинців
В молоко додаємо сіль, цукор, яйця і рослинну олію. Збиваємо до однорідної маси. Потім частинами, поступово додаємо борошно і збиваємо до отримання потрібної густоти.
Млинці з броколі
Відварену броколі подрібнюємо в блендері з овочевим бульйоном до пюреобразного стану. Для смаку та аромату додаємо цукор і цедру апельсина. Додаємо суміш в тісто для млинців.
Ягідні млинці
Ягоди розморозити та відварити у воді з корицею, цукром і гвоздикою. Додати до ягід грушу і варити ще 5 хвилин. Прибираємо грушу, спеції, а ягоди перетираємо через сито. Додаємо в готове тісто ягідний сироп і буряковий сік, доводимо тісто до потрібної консистенції.
Печінкові млинці
Печінку разом з яблуками подрібнюємо в блендері. Додаємо імбир і трохи цукру. Добре перемішуємо. Отриману суміш змішати з тестом для млинців.
Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні млинці
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом.