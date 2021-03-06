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Масляна на порозі: рецепт незвичайних млинців від Євгена Клопотенко

Автор: Анна Шиканова

Масляна починається 8 березня і триватиме цілий тиждень до початку Великого посту. Основною традиційною стравою на Масницю є млинці. Переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів свій рецепт млинців, який вас точно здивує.

Свої покрокові рецепти млинців відомий кулінар розмістив на особистому сайті.

"Сьогодні я поділюся рецептом млинців. Я розповім вам базовий рецепт і поділюся кількома секретами, як урізноманітнити звичайне тісто. А далі ви вже самі вирішуйте, яку начинку в них загортати", - написав Клопотенко.

Млинці ягідні, печінкові та з броколі

Інгредієнти:

  • 1 л молока
  • 4 шт. яєць
  • 250 г борошна
  • 2 ст. л. цукру
  • Щіпка солі
  • 50 мл рослинної олії

Тісто для млинців

В молоко додаємо сіль, цукор, яйця і рослинну олію. Збиваємо до однорідної маси. Потім частинами, поступово додаємо борошно і збиваємо до отримання потрібної густоти.

Млинці з броколі

  • Готове тісто для млинців
  • 200 г броколі, звареною на пару
  • 20 г цедри апельсина
  • 2 ст. л. овочевого бульйону
  • 0,5 ст. л. цукру

Відварену броколі подрібнюємо в блендері з овочевим бульйоном до пюреобразного стану. Для смаку та аромату додаємо цукор і цедру апельсина. Додаємо суміш в тісто для млинців.

Ягідні млинці

  • Готове тісто для млинців
  • 200 г заморожених ягід
  • 1 паличка кориці
  • 3 гвоздики
  • половинка груші
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. соку буряка

Ягоди розморозити та відварити у воді з корицею, цукром і гвоздикою. Додати до ягід грушу і варити ще 5 хвилин. Прибираємо грушу, спеції, а ягоди перетираємо через сито. Додаємо в готове тісто ягідний сироп і буряковий сік, доводимо тісто до потрібної консистенції.

Печінкові млинці

  • Готове тісто для млинців
  • 250 г курячої печінки, вимоченої в молоці
  • 1 яблуко
  • 0,5 ст. л. цукру
  • 0, 25 ст. л. меленого імбиру

Печінку разом з яблуками подрібнюємо в блендері. Додаємо імбир і трохи цукру. Добре перемішуємо. Отриману суміш змішати з тестом для млинців.

Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні млинці

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий кулінар поділився простим рецептом млинців з секретним інгредієнтом.

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Новини України едарецептирецептЕвгений Клопотенко
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