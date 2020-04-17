Макс Барских повеселил до слез оригинальным приготовлением пирожков по фирменному рецепту (видео)

Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

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Известный певец Макс Барских в своем инста-блоге опубликовал первое видео, в котором раскрывает секрет фирменных пирожков.

“Мамины пирожки – это ассоциация с домом, семьей и детством. После того, как я переехал в Киев и возвращался в Херсон либо проведать маму, либо с концертами она всегда наготавливала целый тазик пирожков с разными начинками - с картошкой, капустой, джемом, маком: для меня, для брата и сестры. Это первое угощение, которое всегда подается к столу вместе с ее фирменным борщом. Поскольку мама осталось жить в Херсоне, то я попросил ее научить меня их готовить. Я выпекаю крайне редко, но когда это происходит, моя домработница всегда берется за голову. Потому что самая неинтересная часть готовки моих кулинарных шедевров достается ей (улыбается). Но зато пирожки получаются вкусными, и, когда я угощаю ими в том числе и домработницу, мне всегда прощается беспорядок на кухне, который я оставляю”, - прокомментировал Макс Барских.

Также певец поделился пошаговым рецептом приготовления пирожков с яйцами и луком.

Ингредиенты:

300 мл кефира (2.5–5%)

2 яйца

150 мл растительного масла (я использовал оливковое без запаха)

10 г сухих дрожжей (или 50 г сырых)

100 мл молока

1.5 ст.л. сахара

1.5 ч.л. соли

500–550 г муки (муки может понадобиться больше)

Способ Приготовления:

Молоко подогреть. Оно должно быть теплым, но не горячим.

Добавить сахар и дрожжи. Перемешать.

Накрыть полотенцем. Поставить в теплое место.

Опара должна подняться (у меня на это ушло 10 минут).

Кефир смешать с маслом. Немного подогреть. Добавить яйца. Перемешать.

Добавить опару. Перемешать.

Добавить муку (муки может понадобиться чуть больше), соль.

Замесить тесто. Накрыть его полотенцем. Поставить в теплое место.

Тесто должно хорошо подняться (у меня на это ушло около 30 минут).

Из теста сформировать небольшие лепешечки.

Выложить начинку. Края защипнуть.

Противень смазать маслом или застелить бумагой для выпечки.

Выложить пирожки (швом вниз).

При желании, пирожки можно смазать взбитым яйцом.

Дать пирожкам подняться.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекать в течение 15–20 минут.

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Для начинки понадобятся:

Яйца

Лук

Зелень

Соль, перец, специи

Варим яйца вкрутую

Режем мелко зелень, лук, яйца. Добавляем специи, перемешиваем.

Приятного аппетита!