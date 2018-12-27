Без зайвих калорій: пряний морквяно-яблучний кекс

Фото: пряний морквяно-яблучний кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Кекс без цукру з сухофруками стане знахідкою для тих, хто хоче схуднути

Багато хто мріє про те, щоб їх сніданок був не тільки ситним, але і низькокалорійним, а якщо у страви ще й неповторний смак, тоді це просто знахідка. Спробуйте приготувати корисний пікантний морквяно-яблучний кекс без цукру від фуд-блогера sugarfree_on, який вона опублікувала на сторінці Instagram.

Склад:

морква - 100 г

солодке яблуко - 110 г

родзинки – 25 г

фініки – 25 г

вівсяні пластівці – 70 г

вівсяне борошно – 70 г

Манка з твердих сортів пшениці (борошно) – 25 г

яйце – 1шт.

сода і розпушувач - 1/2 ч. л.

суміш спецій (кориця, імбир, гвоздика, кардамон) - 1/2 ч. л.

обсмажені подрібнені горіхи – 25 г

сік 1 апельсина або чай з масала-спеціями

Фото: пряний морквяно-яблучний кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Спосіб приготування:

Фініки нарізати невеликими шматочками, замочити разом з родзинками ненадовго в апельсиновому соці або чаї. Рідину від сухофруктів зберегти. Яблуко і моркву очистити, натерти на дрібній тертці. Змішати всі інгредієнти. Форму для затікання змастити маслом, викласти тісто, випікати при 180°С 50-60 хвилин. Коли кекс буде готовий, дістати його і проколоти в декількох місцях. Рідину, що залишилася від сухофруктів підігріти і полити нею кекс. Повністю остудити готову страву і дати їй настоятися хоча б добу.

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