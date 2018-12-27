Без зайвих калорій: пряний морквяно-яблучний кекс
Фото: пряний морквяно-яблучний кекс (instagram.com/sugarfree_on)
Кекс без цукру з сухофруками стане знахідкою для тих, хто хоче схуднути
Багато хто мріє про те, щоб їх сніданок був не тільки ситним, але і низькокалорійним, а якщо у страви ще й неповторний смак, тоді це просто знахідка. Спробуйте приготувати корисний пікантний морквяно-яблучний кекс без цукру від фуд-блогера sugarfree_on, який вона опублікувала на сторінці Instagram.
Склад:
- морква - 100 г
- солодке яблуко - 110 г
- родзинки – 25 г
- фініки – 25 г
- вівсяні пластівці – 70 г
- вівсяне борошно – 70 г
- Манка з твердих сортів пшениці (борошно) – 25 г
- яйце – 1шт.
- сода і розпушувач - 1/2 ч. л.
- суміш спецій (кориця, імбир, гвоздика, кардамон) - 1/2 ч. л.
- обсмажені подрібнені горіхи – 25 г
- сік 1 апельсина або чай з масала-спеціями
Фото: пряний морквяно-яблучний кекс (instagram.com/sugarfree_on)
Спосіб приготування:
- Фініки нарізати невеликими шматочками, замочити разом з родзинками ненадовго в апельсиновому соці або чаї. Рідину від сухофруктів зберегти.
- Яблуко і моркву очистити, натерти на дрібній тертці. Змішати всі інгредієнти.
- Форму для затікання змастити маслом, викласти тісто, випікати при 180°С 50-60 хвилин.
- Коли кекс буде готовий, дістати його і проколоти в декількох місцях.
- Рідину, що залишилася від сухофруктів підігріти і полити нею кекс.
- Повністю остудити готову страву і дати їй настоятися хоча б добу.
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