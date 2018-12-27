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Без зайвих калорій: пряний морквяно-яблучний кекс

Lite » Їжа 27.12.2018 - 06:42
Без зайвих калорій: пряний морквяно-яблучний кекс
Фото: пряний морквяно-яблучний кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Кекс без цукру з сухофруками стане знахідкою для тих, хто хоче схуднути

Багато хто мріє про те, щоб їх сніданок був не тільки ситним, але і низькокалорійним, а якщо у страви ще й неповторний смак, тоді це просто знахідка. Спробуйте приготувати корисний пікантний морквяно-яблучний кекс без цукру від фуд-блогера sugarfree_on, який вона опублікувала на сторінці Instagram.

Склад:

  • морква - 100 г
  • солодке яблуко - 110 г
  • родзинки – 25 г
  • фініки – 25 г
  • вівсяні пластівці – 70 г
  • вівсяне борошно – 70 г
  • Манка з твердих сортів пшениці (борошно) – 25 г
  • яйце – 1шт.
  • сода і розпушувач - 1/2 ч. л.
  • суміш спецій (кориця, імбир, гвоздика, кардамон) - 1/2 ч. л.
  • обсмажені подрібнені горіхи – 25 г
  • сік 1 апельсина або чай з масала-спеціями

Без зайвих калорій: пряний морквяно-яблучний кекс

Фото: пряний морквяно-яблучний кекс (instagram.com/sugarfree_on)

Спосіб приготування:

  1. Фініки нарізати невеликими шматочками, замочити разом з родзинками ненадовго в апельсиновому соці або чаї. Рідину від сухофруктів зберегти.
  2. Яблуко і моркву очистити, натерти на дрібній тертці. Змішати всі інгредієнти.
  3. Форму для затікання змастити маслом, викласти тісто, випікати при 180°С 50-60 хвилин.
  4. Коли кекс буде готовий, дістати його і проколоти в декількох місцях.
  5. Рідину, що залишилася від сухофруктів підігріти і полити нею кекс.
  6. Повністю остудити готову страву і дати їй настоятися хоча б добу.

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