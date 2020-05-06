С лимоном и сыром: топ-3 небанальных супов от солиста группы "Тик" Виктора Бронюка

Певец и ведущий кулинарного шоу поделился рецептами вкусных супов
Для многих украинцев суп является основой дневного рациона. И пока диетологи спорят о полезности этого блюда, хозяйки размышляют, какой суп сварить сегодня на обед. Виктор Бронюк, солист группы «Тик» и ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» на ICTV поделился своими необычными рецептами супов, которые можно быстро и, главное, недорого приготовить дома.
«Я часто готовлю для родных и стараюсь каждый раз придумать для них что-то новое. Так за годы кулинарных экспериментов собралось немало рецептов супов. Советую всем приготовить суп с нутом и лимоном, который принесет не только пользу, но и новые гастрономические впечатления. Нут, или, как его еще называют, турецкий горох – не самый привычный продукт на украинской кухне, но в последние годы набирает популярности», - говорит Виктор.
Суп с нутом и лимоном
«Это полезный и очень простой суп. Его можно варить на курином бульоне, но вегетарианцы могут легко заменить его на овощной или на воду. Для сытности можно добавить картофель, хотя и без него суп прекрасный. И о замене нута: фасоль тоже подойдет - и белая, и красная», - делится артист.
Ингредиенты на 6 порций: среднего размера луковица, морковь, кабачок, большой сладкий перец, 2 средних помидора, 2 средних баклажана, 1,2 л куриного или овощного бульона, 2 зубчика чеснока, небольшой пучок базилика, половина лимона, 300 г отварного или консервированного нута, соль.
Приготовление:
Гречневый суп с сыром
Ингредиенты: лук, морковь, 3 картофеля, 200 г гречки, 150 г сыра кашкавал, соль, перец.
Приготовление:
Рассольник с маринованными грибами
Ингредиенты: лук, морковь, 4 картофеля, 3 соленых огурца, 1 банка консервированной фасоли, 400 г маринованных грибов, соль, перец, зелень.
Приготовление:
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