З лимоном і сиром: топ-3 небанальних супів від соліста групи "Тік" Віктора Бронюка

Співак і ведучий кулінарного шоу поділився рецептами смачних супів
Для багатьох українців суп є основою денного раціону. І поки дієтологи сперечаються про корисність цієї страви, господині розмірковують, який суп зварити сьогодні на обід. Віктор Бронюк, соліст групи «Тік» і ведучий кулінарного шоу «Перше, друге і компот» на ICTV поділився своїми незвичайними рецептами супів, які можна швидко і, головне, недорого приготувати вдома.
«Я часто готую для рідних і намагаюся кожен раз придумати для них щось нове. Так за роки кулінарних експериментів зібралося чимало рецептів супів. Раджу всім приготувати суп з нутом і лимоном, який принесе не тільки користь, але і нові гастрономічні враження. Нут, або, як його ще називають, турецький горох – не самий звичний продукт української кухні, але в останні роки набирає популярності», - говорить Віктор.
Суп з нутом і лимоном
«Це корисний і дуже простий суп. Його можна варити на курячому бульйоні, але вегетаріанці можуть легко замінити його на овочевий або на воду. Для ситності можна додати картоплю, хоча і без нього суп прекрасний. І про заміну нуту: квасоля теж підійде - і біла, і червона», - ділиться артист.
Інгредієнти на 6 порцій: середнього розміру цибулина, морква, кабачок, великий солодкий перець, 2 середніх помідора, 2 середніх баклажана, 1,2 л курячого або овочевого бульйону, 2 зубчики часнику, невеликий пучок базиліка, половина лимона, 300 г відвареного або консервованого нуту, сіль.
Приготування:
Гречаний суп з сиром
Склад: цибуля, морква, 3 картоплі, 200 г гречки, 150 г сиру кашкавал, сіль, перець.
Приготування:
Розсольник з маринованими грибами
Склад: цибуля, морква, 4 картоплі, 3 солоних огірка, 1 банка консервованої квасолі, 400 г маринованих грибів, сіль, перець, зелень.
Приготування:
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