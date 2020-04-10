Стиффадо из говядины по рецепту Григория Германа

Григорий Герман (фото: пресс-служба)

Телеведущий предлагает рецепт вкуснейшего блюда к Пасхе-2020

Ведущий программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Григорий Герман знает, что подать к пасхальному столу. Известный кулинар предлагает удивить родных оригинальным блюдом из говядины.

Для приготовления праздничного угощения по рецепту Григория Германа, вам понадобится:

Говядина (грудинка) – 1,5 кг

Лук репчатый – 3 шт.

Сахар – 200 г

Соевый соус – 100 мл

Томатное пюре/соус – 250 мл

Уксус винный – 3 ст.л.

Уксус бальзамический – 1 ст.л

Апельсиновый сок – 150 мл

Чеснок сушеный – щепотка

Паприка – щепотка

Табаско или перец чили – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление: