Лилия Ребрик назвала топ-5 простых и натуральных красителя для пасхальных яиц

Сегодня яйцами разных цветов уже не удивишь никого. Синие, зеленые, красные крашенки украшают пасхальные столы украинцев. Но если для детей такие цветные яйца становятся элементом игры, то взрослые задумываются о безопасности синтетических красителей. Впрочем, создать яркие пасхальные крашенки можно и вполне натуральным способом. Как украсить яйца природными красителями – рассказала ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик.

«Честно говоря, я не очень люблю порошки для окрашивания яиц. Мы стараемся кормить детей максимально натуральной и полезной едой, особенно сейчас – в период, когда нужно повышать иммунитет. Но лишать дочерей такой забавы, как окрашивание пасхальных яиц, не хочется, поэтому мы будем делать их цветными природными красителями. Пусть они будут не столь яркими, как с помощью порошков, зато натуральные. Все способы окраски яиц, которыми я поделюсь, достаточно бюджетные. Это привычные нам овощи, фрукты и приправы. Поэтому берите их на вооружение и вместе с детьми творите собственные неповторимые пасхальные символы», – говорит Лилия Ребрик.

Куркума

Эта восточная приправа способна не только придать блюду пряный вкус, но и покрасить яйца в яркий желтый цвет. Прокипятите 1 литр воды с 3 столовыми ложками куркумы. В кипяток опустите сваренные яйца и через 10 минут увидите, как они превратятся в яркие, как весеннее солнце, крашенки.

Черника или голубика

Я очень люблю замораживать ягоды, поэтому о запасе природного фиолетового красителя позаботилась заранее. Не переживайте – очень темными крашенки не станут, а только приобретут приятный сине-лиловый цвет. Лучше отдавать предпочтение целым ягодкам (примерно 100-150 граммов) – они закрасят яйца более равномерно. Если же вы заморозили чернику или голубику в виде варенья, то сначала подогрейте его и уже тогда замочите в нем предварительно отваренные яйца на 10-15 минут.

Свекла

Окрасить яйца с помощью свеклы можно двумя способами. Первый – выжмите сок из свежей свеклы и опустите в него уже отваренные яйца на 2-3 часа. Таким образом они станут нежно-розовыми. Второй способ придаст им красного цвета. Для этого необходимо натереть 2-3 головки свеклы на терке и варить, пока вода не окрасится в насыщенный фиолетовый цвет. После этого отвар охладить, процедить и сварить в нем яйца.

Луковой шелуха

Кажется, об этом натуральном красителе знают все. Но от того, как долго вы будете варить яйца в нем, зависит интенсивность цвета. Если вы хотите, чтобы яйца приобрели глубокий красно-коричневый оттенок, то варите их в отваре из луковой шелухи 20-30 минут. Если же вы любите светлые золотистые оттенки, то предварительно отварите яйца в течение 10 минут отдельно и еще такое же время – в настое из луковой шелухи. Также разной насыщенности можно достичь за счет количества шелухи: чем ее больше, тем интенсивнее будет окраска.

Шпинат

Нежно-зеленого цвета яйцам придаст шпинат. Можно использовать как свежий, так и замороженный. Залейте его кипятком и доведите до кипения. Опустите в отвар уже приготовленные яйца и держите в течение нескольких часов. Чем дольше – тем интенсивнее будет окраска. Кстати, зеленые крашенки можно сделать и с помощью крапивы, которая продается в любой аптеке.

Общие советы по окрашиванию яиц

Перед окрашиванием вытяните их из холодильника и дайте нагреться до комнатной температуры. Убедитесь, что на яйцах нет никаких трещин, чтобы краситель не попал под скорлупу. Опустите их на 30 секунд в уксус – он обезжирит скорлупу, что обеспечит равномерную окраску. Для светлых оттенков используйте белые яйца, для темных – коричневые. Уже окрашенные яйца аккуратно протрите бумажным полотенцем и сухие крашенки выложите на гладкую поверхность.

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