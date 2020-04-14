Лілія Ребрик назвала топ-5 простих і натуральних барвників для великодніх яєць

Сьогодні яйцями різних кольорів вже не здивуєш нікого. Сині, зелені, червоні писанки прикрашають великодні столи українців. Але якщо для дітей такі кольорові яйця стають елементом гри, то дорослі замислюються про безпеку синтетичних барвників. Утім, створити яскраві великодні крашанки можна і цілком натуральним способом. Як прикрасити яйця природними барвниками – розповіла ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Лілія Ребрик.

«Чесно кажучи, я не дуже люблю порошки для фарбування яєць. Ми намагаємося годувати дітей максимально натуральною і корисною їжею, особливо зараз – у період, коли потрібно підвищувати імунітет. Але позбавляти дочок такої забави, як фарбування великодніх яєць, не хочеться, тому ми будемо робити їх кольоровими природними барвникамі. Нехай вони будуть не такими яскравими, як за допомогою порошків, зате натуральні. Всі способи фарбування яєць, якими я поділюся, досить бюджетні. Це звичні овочі, фрукти і приправи. Тому беріть на озброєння і разом з дітьми творіть власні неповторні великодні символи» – говорить Лілія Ребрик.

Куркума

Ця східна приправа здатна не тільки надати страві пряний смак, але і пофарбувати яйця в яскравий жовтий колір. Прокип'ятіть 1 літр води з 3 столовими ложками куркуми. Опустіть в окріп зварені яйця і через 10 хвилин побачите, як вони перетворяться в яскраві, як весняне сонце, крашанки.

Чорниця або лохина

Я дуже люблю заморожувати ягоди, тому про запас природного фіолетового барвника подбала заздалегідь. Не переживайте – дуже темними крашанки не стануть, а тільки придбають приємний синьо-ліловий колір. Краще віддавати перевагу цілим ягодкам (приблизно 100-150 грамів) – вони закрасят яйця більш рівномірно. Якщо ж ви заморозили чорницю або лохину у вигляді варення, то спочатку підігрійте його і вже тоді замочіть в ньому попередньо відварені яйця на 10-15 хвилин.

Буряк

Пофарбувати яйця з допомогою буряка можна двома способами. Перший – вичавіть сік зі свіжої буряків і опустіть в нього вже відварені яйця на 2-3 години. Таким чином вони стануть ніжно-рожевими. Другий спосіб додасть їм червоного кольору. Для цього необхідно натерти 2-3 головки буряків на тертці і варити, поки вода не забарвиться в насичений фіолетовий колір. Після цього відвар остудити, процідити і зварити в ньому яйця.

Цибулевої лушпиння

Здається, про це натуральному барвнику знають всі. Але від того, як довго ви будете варити яйця в ньому, залежить інтенсивність кольору. Якщо ви хочете, щоб яйця придбали глибокий червоно-коричневий відтінок, то варіть їх у відварі з лушпиння цибулі 20-30 хвилин. Якщо ж ви любите світлі золотисті відтінки, то попередньо відваріть яйця протягом 10 хвилин окремо і ще такий же час – в настої з цибулиння. Також різної насиченості можна досягти за рахунок кількості лушпиння: чим її більше, тим інтенсивніше буде забарвлення.

Шпинат

Ніжно-зеленого кольору яєць додасть шпинат. Можна використовувати як свіжий, так і заморожений. Залийте його окропом і доведіть до кипіння. Опустіть у відвар вже приготовані яйця і тримайте протягом декількох годин. Чим довше – тим інтенсивніше буде забарвлення. До речі, зелені крашанки можна зробити і з допомогою кропиви, яка продається в будь-якій аптеці.

Загальні поради по фарбуванню яєць

Перед фарбуванням витягніть їх з холодильника і дайте нагрітися до кімнатної температури. Переконайтеся, що на яйцях немає ніяких тріщин, щоб барвник не потрапив під шкаралупу. Опустіть їх на 30 секунд в оцет – він знежирить шкаралупу, що забезпечить рівномірне забарвлення. Для світлих відтінків використовуйте білі яйця, для темних – коричневі. Вже пофарбовані яйця акуратно протріть паперовим рушником і сухі крашанки викладіть на гладку поверхню.

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