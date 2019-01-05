Легше, ніж Олів'є: корисний рецепт салату на Різдво

Фото: Салат (instagram.com/treskablog)

Цей салат просто ідеальний для святкового столу

Святкування Різдва починається ввечері 6 січня, коли пропонуються лише пісні страви, а з настанням 7 січня на стіл можна поставити все, що душа забажає. Приготуйте легкий салат, який буде не так калорійний, як Олів'є. Його рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася відома українська блогер Дарина, яка пропагує кулінарний стиль відомого кухаря Джеймі Олівера.

"Давайте на Різдво готувати салати легше, ніж Олів'є, інакше доведеться міняти гардероб на розмір більше .Цей салат ідеальний на святковий стіл: сьомга, червона ікра, овочі та яйця-пашот. Ніхто не помітить відсутність звичайних салатів", - підписала Євгенія свій рецепт.

Для приготування салату вам знадобляться такі продукти:

1 качан /400 гр салату ромен або айсберг

3 помідора

2 огірка

3 яйця

150 гр слабосоленої сьомги або форелі

30 гр натертого пармезану

Сік 1/2 лимона

3 ст. ложки оливкової олії

2 ст.ложки оцту

Червона ікра для прикраси (за бажанням)

Сіль за смаком

Рецепт приготування:

Салат крупно нарізати. Помідори та огірки нарізати часточками. Сьомгу нарізати довгими тонкими смугами.

Приготувати заправку: змішати оливкову олію з лимонним соком і пармезаном. Салатні листя заправити сумішшю і перемішати руками.

У цей час готуємо яйця-пашот: в посудину з окропом, додаємо оцет і сіль, посередині сотейника ложкою робимо воронку. Охолоджене розбиваємо яйце в склянку і акуратно виливаємо яйце в воронку, ложкою збираємо білок. Варити пашот 3 хвилини, потім дістати яйце шумівкою і викласти на паперовий рушник. Всі яйця готуємо по черзі.

До заправленим салатних листя додати помідори і огірки, перемішати і викласти на порційну тарілку жменю овочів. Зверху посередині викласти яйця-пашот, навколо нього смуги слабосоленої риби. За бажанням прикрасити салат з червоною ікрою.

Скріншот поста (instagram.com/treskablog)

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