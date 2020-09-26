Кошмар худеющих: диетолог развенчала популярные мифы о сахаре

Иллюстративное фото (pexels.com)

Вокруг темы сахара уже появилось немало мифов, которые вводят в заблуждение

Сахар - самое большое "но" в похудении каждой женщины. Его уже давно демонизируют - принято считать, что от сладостей портятся зубы, набирается вес и появляется целлюлит. Так ли это на самом деле?

Диетолог Виктория Кляуз на своей странице в Instagram развенчала несколько популярных мифов о сахаре и раскрыла истинное положение вещей.

Мозгу нужна "глюкозка"

Топове оправдание многих худеющих, у которых на 3-4 день пп начинается "сахарная ломка". Верно, мозгу нужна глюкоза - постоянно. Поэтому в клетках есть специальные рецепторы, которые "в любом случае" получают свою порцию сахара - независимо от того, спите вы, "умственно работаете" или нервничаете.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Надо убирать не только сахар, но и фрукты с молочкой

Магазинные сахара, которые добавлены в еду промышленным путем - всегда в избытке и вредны. Фруктоза в яблоке или лактоза в стакане молока - не очень повлияет на ваше похудение. Не забывайте, что природные сахара находятся в "компании" микроэлементов, витаминов и клетчатки. Поэтому, исключив фрукты и молочку, вы лишаете себя и полезностей.

⠀

Убрала сахар и все?

Исходная ошибка многих - уменьшить основную порцию в два раза, чтобы был десерт. Когда же десерты исключаются - то остается голод и "я как бы не наелась, чего-то не хватает". Голод можно терпеть пару дней-неделю, а потом будет срыв на тот же сахар. Поэтому не забывайте о белке и полезных жирах.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала об угрозе употребления фруктозы.

Кстати, диетолог Альбина Комиссарова научила правильно выбирать масло на все случаи жизни.