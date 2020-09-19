Не ведитесь на маркетинг: диетолог честно рассказала, какое масло лучше выбрать

Эксперт рассказала, какому маслу лучше отдать предпочтение
Какое у вас дома масло? Чаще всего можно услышать 2 ответа: оливковое и подсолнечное(которое почему-то у нас называют растительное, объединяя туда все группы масел). А какое масло все-таки лучше? И на чем жарить? На этот вопрос в своем instagram-аккаунте ответила диетолог Альбина Комиссарова.
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На самом деле в корни неправильно выбирать какое-то одно лучшее масло и его есть. Мы же не выбираем с вами 1 лучший фрукт или 1 овощ. Здесь, как и везде, важно разнообразие!
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В нашем рационе допустимо потребление всех жиров. Но большую часть должны составлять ненасыщенные жиры, они содержатся в большинстве растительных масел: кунжутное, льняное, оливковое, тыквенное и тд.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Насыщенные жиры, такие как животный жир, сливочное масло, кокосовое масло - должны потребляться более умеренно.
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Какие есть правила?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Выводы: Нет масла лучше или хуже, выбирайте, какое вам нравится
Хорошо иметь дома 2 нерафинированных масла и 1 рафинированное для готовки.
Не надо бояться сливочного масла, оно тоже имеет место быть.
Не ведитесь на маркетинг, если нет возможности покупать масло авокадо, подойдет и подсолнечное и кукурузное.
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