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Кошмар тих, що худнуть: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор

Субота 26 вересня 2020 17:53
Кошмар тих, що худнуть: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Навколо теми цукру вже з'явилося чимало міфів, які вводять в оману

Цукор - саме велике "але" в схудненні кожної жінки. Його вже давно демонізують - прийнято вважати, що від солодощів псуються зуби, набирається вага і з'являється целюліт. Чи так це насправді?

Дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram розвінчала кілька популярних міфів про цукор і розкрила справжній стан речей.

Мозку потрібна "глюкозка"

Топове виправдання багатьох тих, що худнуть, у яких на 3-4 день пп починається "цукрова ломка". Вірно, мозку потрібна глюкоза - постійно. Тому в клітинах є спеціальні рецептори, які "в будь-якому випадку" отримують свою порцію цукру - незалежно від того, спите ви, "розумово працюєте" або нервуєте.

Кошмар тих, що худнуть: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор

Ілюстративне фото (pexels.com)

Треба прибирати не лише цукор, а й фрукти з молочкою

Магазинні цукри, які додані в їжу промисловим шляхом - завжди в надлишку і шкідливі. Фруктоза в яблуці або лактоза в склянці молока - не дуже вплине на ваше схуднення. Не забувайте, що природні цукри знаходяться в "компанії" мікроелементів, вітамінів і клітковини. Тому, виключивши фрукти і молочку, ви позбавляєте себе і корисностей.

Прибрала цукор і все?

Вихідна помилка багатьох - зменшити основну порцію в два рази, щоб був десерт. Коли ж десерти виключаються, залишається голод і "я не наїлася, чогось не вистачає". Голод можна терпіти пару днів-тиждень, а потім буде зрив на той самий цукор. Тому не забувайте про білок і корисні жири.

Кошмар тих, що худнуть: дієтолог розвінчала популярні міфи про цукор

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про загрозу вживання фруктози.

До речі, дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно вибирати масло на всі випадки життя.

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