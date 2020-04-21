Кондитер рассказала, что можно приготовить из черствой паски

После Пасхи в каждой семье осталось много куличей. Конечно, ими можно лакомиться несколько дней, однако, что делать дальше? В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», эксперты рассказали, как дать паске «вторую жизнь».

Пасха закончилась, а паска на столе – осталась, а у кого-то даже не одна. В этом году некоторые хозяйки так старались, что не знают, куда теперь девать свои творения. И хотя украинские хозяюшки пользуются особой рецептурой, которая помогает сохранить свежесть паски как можно дольше, есть несколько способов, как разнообразить обеденный стол и подарить выпечке «вторую жизнь».

«Если кулич зачерствел – берем его и стакан воды, ставим в микроволновую печь, – советует зрительница «Ранку з Україною». – Или же срезаем верхушку, а все остальное заливаем смесью коньяка и сахара, оборачиваем, ставим в духовку на 10 минут и продолжаем праздновать».

У поваров тоже есть особые, но простые рецепты. Например, Алик Бадретдинов делает из паски сладкую «картошку». И всего за 5 минут.

«Немножко размочить кулич в любом молоке и сформировать из него шарики, которые можно запанировать в какао, в кокосовой стружке или в сладкой присыпке, которая осталась после пасхи – и получится сладкий «картошка», – поделился шеф-повар Алик Бадретдинов в программе «Ранок з Україною».

А кондитер Татьяна Панькова поделилась рецептом пудинга из пасхальных куличей, для приготовления которого вы потратите чуть больше, чем 5 минут, потому что надо запечь десерт в духовке.

Для этого нужно четыре крупных яйца разбить в миску, немного взбить, вливая пол-литра молока и пол-литра сливок, снова это все перемешать. Добавить 150 г сахара и пакетик ванильного сахара. Форму следует смазать маслом. Смесь хорошенько перемешать, взять сухой нарезанный кулич и разложить его. Плотно выложить в форму и пропитать дополнительно жидкостью эти слои с куличей. Сверху посыпать пудрой для хрустящей корочки, и отправить на 40 минут в духовку.