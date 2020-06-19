Кофе без кофеина: диетолог раскрыла всю правду о популярном напитке

Иллюстративное фото (pexels.com)

Диетолог рассказала про пользу и вред кофе без кофеина

Кофеин в кофе – сильный стимулятор, именно он бодрит по утрам и придает напитку аромат. Но этот компонент несет не только пользу, но и вред. Решением проблемы стало создание кофе без кофеина. Но так ли все радужно, как кажется на первый взгляд? Диетолог Наталья Макиенко рассказала в Instagram о подводных камнях кофе без кофеина и пояснила, почему от него стоит оказаться.

Вред кофе без кофеина? Исследования о кофе противоречивы. Результаты: "Кофеин снижает риск рака" или "Кофеин разрушает печень". Но исследования и врачи едины в одном – все персонально.

Кто-то прекрасно себя чувствует и живет до 95 лет, выпивая 5 чашек эспрессо, а кто-то с болью в ЖКТ и бессонницей после 1 чашки американо. Безопасная рекомендация – 2 чашки кофе в день для лиц старше 18 лет.

Иллюстративное фото (pexels.com)

А как же кофе без кофеина, может стоит перейти на него? Нет. Причины:

Кофе содержит не только кофеин и вред (как и польза) не только в нем.

Кофеин изучен намного лучше, чем другие ингредиенты в кофе. Но в кофе более 1000 субстанций. Например, исследования о влиянии кофе на мозг показали, что кофе с кофеином и кофе без кофеина дает равный эффект (информация из Harvard Medical School).

Кофе без кофеина – это минус 1 компонент. Осталось еще минимум 999. Это органические и неорганические вещества. Многие из них даже не изучены.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Прежде чем пить кофе без кофеина, почитайте, как происходит декафенизация. Например, зерна вымачивают в растворителях, жидком углекислом газе. Диоксид углерода вместо кофеина? Спасибо...

В кофе без кофеина остается кофеин, но в меньшей концентрации.

Вывод: давайте слушать организм и пить свежезаваренный кофе с кофеином, зерновой – 1-2 чашки в день и до 17.00. Если исключать - то исключать, без замены на декаф. Есть другие напитки.

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Автор: Styler