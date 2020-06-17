Постройнеть без труда: диетолог развенчала мифы о похудении, которые не работают

Эксперт раскрыла правду о популярных способах "похудеть наверняка"
Выполняй эти 5 пунктов и ты похудеешь, сидя на попе ровно. Вы наверняка видели статьи и советы с такими заголовками, а то и верили в них. Диетолог Татьяна Дик на своей странице в Instagram развенчала популярные мифы о легком похудении, которые на самом деле не работают.
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1. Стакан воды натощак.
Да, да, да! Это никак не поможет вам похудеть, но затея хорошая. А нужна для того, чтобы просто увеличить суточную норму потребления воды. И является «хитростью» диетологов, дабы хоть как-то «заставить» клиента пить воду, внедряя этот магический ритуал.
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2. Стакан воды перед едой.
Смотрим пункт первый. Точно так же. Ну и как вариант - то, что вы можете путать жажду с чувством голода, да и на «наполненный» желудок меньше съедите, на на сам процесс похудения не влияет.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Пей кефир с корицей (перцем, имбирем и чем-то там ещё).
Никакие специи, приправки и травки-муравки НЕ СПОСОБСТВУЮТ жиросжиганию.
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4. Хочешь есть - съешь яблоко.
Целесообразнее поесть нормально, а яблоко, благодаря кислотам, только спровоцирует аппетит, а на пустой желудок тем более. Если уж и перекусывать, то лучше бананом, или яблоком, но с орешками, кефиром, кусочком сыра или творога, зимой подойдёт и печёное яблоко (так как кислоты нейтрализуются).
Иллюстративное фото (pexels.com)
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5. Ешь грейпфрут каждый день.
Так же, как и с травками. Никакие продукты, никакие напитки и примочки НЕ ВЛИЯЮТ НА ЖИРОСЖИГАНИЕ. На жиросжигание влияет только дефицит калорий.
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А достичь его можно только:
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А) дефицитом в калорийности рациона (да, без тренировок вы тоже похудеете)
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Б) дефицитом калорийности рациона и физ.активностью (любой-бытовой активностью или тренировками)
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
В) дефицитом калорийности за счёт физ.активности (затея глупая и редко удачная, не следя за калорийностью рациона, при увеличении активности вы будете больше хотеть есть и будете, отсюда и «я пошла в зал и поправилась», ибо незаметно для себя начинаете больше есть).
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Вывод очевиден: сидя на попе ровно, верить всем мифам в инете и худеть не получится.
Ранее эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина рассказала об оптимальных способах приготовления пищи для худеющих.
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Автор: Lite