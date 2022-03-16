Клопотенко рассказал, как надолго сохранить свежесть продуктов без холодильника

В экстренных ситуациях приходится хранить продукты без холодильника, чтобы максимально продлить срок их действия. Но как продлить срок действия той или иной пищи, чтобы она не испортилась?
Об этом рассказал Евгений Клопотенко.
Овощи и фрукты
В основном, овощи и фрукты можно хранить и без холодильника. Важно найти не только прохладное, но и темное место. Морковь и свекла хорошо хранятся, если их сложить в ящики с песком.
Для хранения картофеля важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи или свет, ведь зеленый картофель есть нельзя - он ядовит.
Если увидели первые признаки порчи - обработайте продукты. Из фруктов или ягод можно сварить компот, джем, добавить в выпечку. А овощи можно законсервировать или заквасить.
Мясо
При минусовой температуре мясо можно хранить на улице (балконе). Оберните каждый кусок бумагой, а потом полотенцем, сложите плотно в металлическую емкость и выставьте на прохладу.
Можно также использовать термосумки. Также из любого мяса можно сделать тушенку.
Еще можно пересыпать мясо солью в кастрюле или в стеклянной банке. Или положить в солевой раствор: на 500 мл холодной воды 10 столовых ложек соли. Такое мясо надо предварительно вымочить перед употреблением.
Рыба
Практически из любой рыбы можно сделать рыбные консервы. Продлить срок годности можно с помощью соли.
Очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, помойте и хорошо высушите бумажным полотенцем. Сложите в металлическую емкость, хорошо пересыпая солью. Поставьте в прохладное место.
Такую рыбу можно вымочить в воде, затем зажарить или высушить.
Сливочное масло и сыр
Масло дополнительно оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость и залейте холодной немного подсоленной водой. Накройте сверху тарелкой, а на нее поставьте что-то тяжелое, то есть гнет. Желательно выставить в прохладное место (но не на мороз).
Сыр хорошо хранится без холодильника, но его обязательно нужно сложить в пакет и хорошо завернуть, чтобы он не подсушивался.
Молоко, творог и сметана
Чтобы продлить срок годности молока, прокипятите его, добавив пол чайной ложки соды на три литра. Затем перелейте в сухие чистые банки. Сыр переложите в стеклянные банки, а затем поместите их в холодную воду. То же самое сделайте с баночками сметаны.
Хлеб
Хлеб можно хранить в холодильнике или даже замораживать. Без холодильника он быстро испортится, поэтому лучше высушить сухари.
Порежьте произвольными кусками и разложите на противень, чтобы куски не касались друг друга. Выставьте противень в хорошо проветриваемое помещение. На следующий день у вас будут сухари. Их можно посыпать солью по вкусу.
Ранее мы писали, как продлить жизнь хлебу, чтобы он не черствел и не плесневел.
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