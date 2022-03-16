Клопотенко рассказал, как надолго сохранить свежесть продуктов без холодильника

Овощи и фрукты

В основном, овощи и фрукты можно хранить и без холодильника. Важно найти не только прохладное, но и темное место. Морковь и свекла хорошо хранятся, если их сложить в ящики с песком.

Для хранения картофеля важно, чтобы на него не попадали солнечные лучи или свет, ведь зеленый картофель есть нельзя - он ядовит.

Если увидели первые признаки порчи - обработайте продукты. Из фруктов или ягод можно сварить компот, джем, добавить в выпечку. А овощи можно законсервировать или заквасить.

Мясо

При минусовой температуре мясо можно хранить на улице (балконе). Оберните каждый кусок бумагой, а потом полотенцем, сложите плотно в металлическую емкость и выставьте на прохладу.

Можно также использовать термосумки. Также из любого мяса можно сделать тушенку.

Еще можно пересыпать мясо солью в кастрюле или в стеклянной банке. Или положить в солевой раствор: на 500 мл холодной воды 10 столовых ложек соли. Такое мясо надо предварительно вымочить перед употреблением.

Рыба

Практически из любой рыбы можно сделать рыбные консервы. Продлить срок годности можно с помощью соли.

Очистите рыбу от чешуи, уберите внутренности и жабры, помойте и хорошо высушите бумажным полотенцем. Сложите в металлическую емкость, хорошо пересыпая солью. Поставьте в прохладное место.

Такую рыбу можно вымочить в воде, затем зажарить или высушить.

Сливочное масло и сыр

Масло дополнительно оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость и залейте холодной немного подсоленной водой. Накройте сверху тарелкой, а на нее поставьте что-то тяжелое, то есть гнет. Желательно выставить в прохладное место (но не на мороз).

Сыр хорошо хранится без холодильника, но его обязательно нужно сложить в пакет и хорошо завернуть, чтобы он не подсушивался.

Молоко, творог и сметана

Чтобы продлить срок годности молока, прокипятите его, добавив пол чайной ложки соды на три литра. Затем перелейте в сухие чистые банки. Сыр переложите в стеклянные банки, а затем поместите их в холодную воду. То же самое сделайте с баночками сметаны.

Хлеб

Хлеб можно хранить в холодильнике или даже замораживать. Без холодильника он быстро испортится, поэтому лучше высушить сухари.

Порежьте произвольными кусками и разложите на противень, чтобы куски не касались друг друга. Выставьте противень в хорошо проветриваемое помещение. На следующий день у вас будут сухари. Их можно посыпать солью по вкусу.