Клопотенко розповів, як надовго зберегти свіжість продуктів без холодильника

Овочі та фрукти

Здебільшого, овочі та фрукти можна зберігати й без холодильника. Важливо знайти не тільки прохолодне, а й темне місце. Морква та буряк добре зберігаються, якщо їх скласти в ящики з піском.

Для зберігання картоплі важливо, щоб на неї не потрапляли сонячні промені чи світло, адже зелену картоплю їсти не можна - вона отруйна.

Якщо побачили перші ознаки псування - обробіть продукти. З фруктів чи ягід можна зварити компот, джем, додати у випічку. А овочі можна законсервувати чи заквасити.

М'ясо

При мінусовій температурі м'ясо можна зберігати на вулиці (балконі). Огорніть кожен шматок папером, а потім рушником, складіть щільно у металеву ємність та виставте на прохолоду.

Можна також використовувати термосумки. Також із будь-якого м’яса можна зробити тушкованку.

Ще можна пересипати м'ясо сіллю в каструлі чи в скляній банці. Або покласти в сольовий розчин: на 500 мл холодної води 10 столових ложок солі. Таке м'ясо треба попередньо вимочити перед вживанням.

Риба

Практично з будь-якої риби можна зробити рибні консерви. Подовжити термін придатності також можна за допомогою солі.

Очистьте рибу від луски, приберіть нутрощі та зябра, помийте та добре висушіть паперовим рушником. Складіть у металеву ємність, добре пересипаючи сіллю. Поставте у прохолодне місце.

Таку рибу можна вимочити у воді, потім засмажити чи висушити.

Вершкове масло та сир

Масло додатково оберніть пергаментним папером, складіть у ємність та залийте холодною трішки підсоленою водою. Накрийте зверху тарілкою, а на неї поставте щось важке, тобто гніт. Бажано виставити у прохолодне місце (але не на мороз).

Сир добре зберігається без холодильника, але його обов’язково потрібно скласти у пакет та добре завернути, аби він не підсушувався.

Молоко, сир та сметана

Щоб продовжити термін придатності молока, прокип’ятіть його, додавши пів чайної ложки соди на три літри. Потім перелийте у сухі чисті банки. Сир перекладіть у скляні банки, а потім помістіть їх у холодну воду. Те ж саме зробіть із баночками сметани.

Хліб

Хліб можна зберігати в холодильнику або навіть заморожувати. Без холодильника він швидко зіпсується, тому краще висушити сухарі.

Поріжте довільними шматками та розкладіть на деко, аби шматки не торкалися один одного. Виставте деко в добре провітрюване приміщення. На наступний день у вас будуть сухарі. Їх можна посипати сіллю до смаку.