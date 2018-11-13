Кекс з сухофруктами: смачні і корисні ласощі

Фото: Кекс з сухофруктами (instagram.com/wowbodycom)

Випікати цілком можна і з користю для здоров'я

Восени, коли настають холоди, організм вимагає більше їжі, і бажано солоденького. Зовсім не обов'язково жорстко обмежувати себе в страху погладшати - потрібно просто готувати правильно.

Адже нормально харчуватися — це питання пропорцій, а не обмежень. Якщо хочеться випікати — випікайте, але з користю. Вибирайте борошно, яке зберегло вітаміни і мінерали, а замість цукру — фрукти, ягоди, мед. І пам'ятайте про міру.

Рецепт смачного і корисного кексу з сухофруктами був опублікований на сторінці Instagram Wowbody.

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Склад:

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Рослинне молоко (мигдальне, соєва, кокосова) - 200 мл

Сухофрукти - 100 г

Борошно - суміш кокосової і ц.з - 200г

Горіхи - 70 р

Цедра лимона, апельсина, сушений імбир - за смаком

Велике запечене яблуко; або стиглий банан — 1 шт

Сік лимона - 2 ч. л.

Рослинна олія (кокосова або оливкова) - 30 мл

Фото: кекс з сухофруктами (lovecook.me)

Етапи приготування:

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1. Запікаємо яблуко до м'якості, ставимо остигати.

2. Злегка подрібнюємо сухофрукти і горіхи (не до стану крихти).

3. У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти, спеції, натерту цедру і сухофрукти. Вводимо молоко і банан (або остигле яблуко, попередньо очистивши його від шкірки).

4. Додаємо в тісто сік лимона і масло. Добре перемішуємо і даємо йому настоятися 5-10 хвилин.

5. Змащуємо форму маслом, виливаємо тісто і ставимо в розігріту духовку на 45-55 хвилин при температурі 160С. Готовність повіряємо зубочисткою.

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Обов'язково дати кексу охолонути. Подавати на стіл порційно, інакше ризикуєте з'їсти за один присід.

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Відео: РБК-Україна