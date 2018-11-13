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Кекс з сухофруктами: смачні і корисні ласощі

Lite » Їжа 13.11.2018 - 07:16
Кекс з сухофруктами: смачні і корисні ласощі
Фото: Кекс з сухофруктами (instagram.com/wowbodycom)

Випікати цілком можна і з користю для здоров'я

Восени, коли настають холоди, організм вимагає більше їжі, і бажано солоденького. Зовсім не обов'язково жорстко обмежувати себе в страху погладшати - потрібно просто готувати правильно.

Адже нормально харчуватися — це питання пропорцій, а не обмежень. Якщо хочеться випікати — випікайте, але з користю. Вибирайте борошно, яке зберегло вітаміни і мінерали, а замість цукру — фрукти, ягоди, мед. І пам'ятайте про міру.

Рецепт смачного і корисного кексу з сухофруктами був опублікований на сторінці Instagram Wowbody.

Склад:

Рослинне молоко (мигдальне, соєва, кокосова) - 200 мл
Сухофрукти - 100 г
Борошно - суміш кокосової і ц.з - 200г
Горіхи - 70 р
Цедра лимона, апельсина, сушений імбир - за смаком
Велике запечене яблуко; або стиглий банан — 1 шт
Сік лимона - 2 ч. л.
Рослинна олія (кокосова або оливкова) - 30 мл

Кекс з сухофруктами: смачні і корисні ласощіФото: кекс з сухофруктами (lovecook.me)

Етапи приготування:

1. Запікаємо яблуко до м'якості, ставимо остигати.
2. Злегка подрібнюємо сухофрукти і горіхи (не до стану крихти).
3. У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти, спеції, натерту цедру і сухофрукти. Вводимо молоко і банан (або остигле яблуко, попередньо очистивши його від шкірки).
4. Додаємо в тісто сік лимона і масло. Добре перемішуємо і даємо йому настоятися 5-10 хвилин.
5. Змащуємо форму маслом, виливаємо тісто і ставимо в розігріту духовку на 45-55 хвилин при температурі 160С. Готовність повіряємо зубочисткою.

Обов'язково дати кексу охолонути. Подавати на стіл порційно, інакше ризикуєте з'їсти за один присід.

Нагадаємо, переможниця шоу "МастерШеф" на каналі СТБ і головний кондитер країни Ліза Глинська поділилася рецептом італійського печива біскотті.

Раніше LITE писав, як приготувати фарширований перець на грилі.

А також ділився рецептом супу-пюре з гарбуза з горгонзолою і насінням для красивої фігури і міцного здоров'я.

Відео: РБК-Україна

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