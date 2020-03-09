Почему ты не худеешь: диетолог назвала 10 возможных причин

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что может мешать похудеть и как это исправить

Когда вы начинаете худеть, тело начинает сопротивляться, в самом начале пути можно потерять большое количество веса без особых усилий, но в какой-то момент вес может перестать уходить совсем или сильно замедлиться. Диетолог Ольга Усенко, которая поделилась азами правильного питания для новичков, рассказала на странице в Instagram, что может быть причиной этого и что же делать в такой ситуации.

Топ-10 причин, почему ты не худеешь:

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1. АНАЛИЗИРУЕМ ТОЛЬКО ВЕС НА ВЕСАХ

Вес это не основной показатель и он может не меняться из-за разных нюансов, но при этом тело будет терять жир. Например: прирост мышц - это тоже вес, который заменяется; гормональные колебания и от этого задержка воды в организме; изменения количества еды в рационе. Для объективного понимания - нужно измерять себя и делать фото в зеркале.

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2. НЕТ КОНТРОЛЯ РАЦИОНА

Поедание еды «на глаз» может не работать в случае, когда нужно похудеть.

Самое верное решение вести пищевой дневник или следовать ПРОПИСАННОЙ ПРОГРАММЕ.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

3. ПЕРЕКОС БЖУ и в большей степени БЕЛКА

Если вы недоедаете белка, то есть вероятность того, что вы переедаете жира и углеводов. В рационе должно быть 25-30% белка. Это может повысить метаболизм и может значительно уменьшить тягу и желание перекусить. Это частично обусловлено влиянием белка на гормоны, регулирующие аппетит, такие как грелин, например.

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4. ЕДИТЕ БОЛЬШЕ КАЛОРИЙ, чем нужно

Очень легко переесть даже правильной едой, хотя многие это так не думают.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

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5. КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ

Старайтесь есть больше продуктов цельных и старайтесь есть больше продуктов однокомпонентных.

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6. СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Силовые тренировки предотвращают потерю мышечной массы, часто связанной с потерей веса, и помогает поддерживать длительную потерю жира.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

7. КАРДИО

Делайте кардио регулярно. Это помогает сжигать жир и терять вес на постоянной основе.

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8. ПЛОХОЙ СОН

Хороший сон является одним из наиболее важных факторов для физического и психического здоровья, а также это важный фактор для потери веса.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

9. ЧАСТЫЕ ПРИЁМЫ ПИЩИ

У вас должно быть 3-4 приема пищи, дробное питание с 5-6 приемами пищи может дать переизбыток калорий.

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10. ПЬЁШЬ МНОГО АЛКОГОЛЯ И НЕ ПЬЁШЬ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Тут всё логично, но иногда мы забываем про то, что алкоголь это тоже калории. И забываем про то, что алкоголь провоцирует поедание большего количества еды.

Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

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