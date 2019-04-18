Які каші не підходять для правильного харчування: дієтолога навела приклади

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, якому зерну віддати перевагу

Які каші бажано вживати при правильному харчуванні, адже не всі вони однаково корисні? Деякі з них краще замінити аналогами або їсти дуже рідко. Про це розповіла професійний дієтолог Ольга Усенко на своїй сторінці в Instagram.

Експерт підкреслила, що не останню роль у виборі крупи відіграє розмір і помел зерна: чим воно цілісніше, тим меншим обробкам і подрібненням піддавалося і тим нижче швидкість його засвоєння, а значить корисніше для організму.

Які каші слід обмежити при правильному і здоровому підході до свого раціону:

рис білий;

кукурудзяна;

вівсянка швидкого приготування;

саго;

манна;

пшоняна;

кус кус дрібний.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог пропонує звернути увагу на цільні зерна, які варяться мінімум 20 хвилин і відмовитися від круп, які можна запарити і з'їсти через 10 хвилин.

Віддати перевагу варто каші:

булгур великий;

гречка зелена і звичайна;

рис нешліфований;

рис дикий;

кіноа;

кус кус не подрібнений;

вівсянка цільна або плющена;

перловка;

ячна.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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