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Які каші не підходять для правильного харчування: дієтолога навела приклади

Lite » Їжа 18.04.2019 - 15:12
Які каші не підходять для правильного харчування: дієтолога навела приклади
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, якому зерну віддати перевагу

Які каші бажано вживати при правильному харчуванні, адже не всі вони однаково корисні? Деякі з них краще замінити аналогами або їсти дуже рідко. Про це розповіла професійний дієтолог Ольга Усенко на своїй сторінці в Instagram.

Експерт підкреслила, що не останню роль у виборі крупи відіграє розмір і помел зерна: чим воно цілісніше, тим меншим обробкам і подрібненням піддавалося і тим нижче швидкість його засвоєння, а значить корисніше для організму.

Які каші слід обмежити при правильному і здоровому підході до свого раціону:

  • рис білий;
  • кукурудзяна;
  • вівсянка швидкого приготування;
  • саго;
  • манна;
  • пшоняна;
  • кус кус дрібний.

Які каші не підходять для правильного харчування: дієтолога навела приклади

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог пропонує звернути увагу на цільні зерна, які варяться мінімум 20 хвилин і відмовитися від круп, які можна запарити і з'їсти через 10 хвилин.
Віддати перевагу варто каші:

  • булгур великий;
  • гречка зелена і звичайна;
  • рис нешліфований;
  • рис дикий;
  • кіноа;
  • кус кус не подрібнений;
  • вівсянка цільна або плющена;
  • перловка;
  • ячна.

Які каші не підходять для правильного харчування: дієтолога навела приклади

Ілюстративне фото (pexels.com)

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