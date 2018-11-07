Італійське печиво біскотті: рецепт від переможниці МастерШеф

Фото: печиво біскотті (thespruceeats.com)

Такі печива абсолютно спокійно будуть зберігатися кілька тижнів

Переможниця шоу "МастерШеф" на каналі СТБ і головний кондитер країни Ліза Глинська поділилася з RBC-LITE рецептом італійського печива біскотті.

В Італії біскотті - це загальна назва для багатьох видів печива. За межами Апеннінського півострова біскотті називають сухе мигдальне печиво з характерною довгою і вигнутою формою. З італійського біскотті перекладається як "двічі запечене" від bis - двічі, cotto - запікати, готувати.

Склад:

425 г Борошно

225 г Цукор

Яйця 3 шт.

Сіль

Розпушувач 7 м

Ванільний цукор

Цедра одного апельсина

Горіхи (фундук, мигдаль, волоський) – 130 г

Цукати, сухофрукти 80 г

Печиво біскотті: спосіб приготування

Яйця збити віночком разом з цукром, поки цукор не розчиниться і маса не посвітлішає. Борошно змішати з розпушувачем і сіллю і у кілька етапів додати до яєчної суміші. Потім додати горіхи і цукати.

Стіл злегка припорошити борошном, розкачати дві-три ковбаски з тіста, трохи приплюснути їх і помістити на деко з пергаментом.

Випікати при температурі 160 градусів 25-30 хвилин. Дістати з духовки і дати охолонути. Потім нарізати навскоси завтовшки 1,5 – 2 сантиметри. Розкласти печиво на решітку і знову відправити в духовку підсушитися при 150 градусах на 15 хвилин. Після чого обов'язково дати охолонути!

Фото: печиво біскотті (instagram.com/lo.spaccio.di.red)

"Такі печива абсолютно спокійно будуть зберігатися кілька тижнів, але нам вистачає тільки на один вечір", - зазначила Глинська.

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Відео: РБК-Україна