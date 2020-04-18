Искала 5 лет: ревизор Юлия Панкова поделилась рецептом идеальной пасхи

Фото: instagram.com/pankova_julja

Ведущая Нового канала делится рецептом паски, который она искала пять лет

Каждая хозяйка имеет свой, выверенный временем, лучший рецепт пасочки. Но, согласитесь, иногда хочется попробовать что-то необычное. Поэтому сегодня ведущая Нового канала Юлия Панкова подготовила для вас свой рецепт идеальной паски. Читайте и готовьте!

– Признаюсь, паска удалась мне не с первого раза, – рассказывает Юля. – Я пробовала готовить по нескольким рецептам. Но все не получались – они у меня постоянно опадали. Я расстраивалась, разочаровывалась и говорила себе, что в следующем году печь не буду. Но потом снова продолжала эксперименты.

Юлю раздражало, что люди в интернете делились своими рецептами, но не могли гарантировать, что паска получится.

– Я искала его целых пять лет, – говорит ведущая. – Это просто клад, а не рецепт. Паски получаются очень вкусные. Частично они заварные, в этом и заключается секрет их мягкости. А кардамон, который добавляется в тесто, делает вкус особенно пикантным. И так, паски по этому рецепту будут удачными у каждой хозяйки! Гарантирую и как «Ревизор» рекомендую.

Ингредиенты:

1 кг муки (обязательно просеять)

200 г сливочного масла

200 мл 10% сливок

2 столовые ложки меда (с горкой)

10 яиц

40 г живых дрожжей

0,5 ч. л. соли

1 стакан сахара

30 г ванильного сахара

по щепотке молотого кардамона, мускатного ореха и шафрана-куркумы

2-3 ст. л. коньяка или гран марнье

300 г изюма

цедра 1 лимона

120 мл оливкового масла

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Приготовление идеальной пасхи:

1. Готовим опару. В небольшой кастрюле растопить 200 г сливочного масла, кипятить около пяти минут. Влить все сливки, помешивая, довести до кипения. Добавить мед, довести до кипения, мешая. Снять с огня, всыпать 200 г просеянной муки, энергично размешать, чтобы вся мука заварилась. Поставить обратно на огонь и постоянно мешать, чтобы выпарить влагу (1,5-2 мин.). Снять с огня и дать немного остыть (около 20-25 минут).

Добавить в массу 2 яйца по одному, тщательно втирая в тесто до однородности.

2. Это тесто переложить в большую миску. Распределяя его руками, сделать плоскую лепешку. Немного остудить и в центр добавить дрожжи, завернуть края и вымесить до растворения дрожжей (10-15 мин). Отбить тесто об стол 3 раза. Так дрожжи хорошо распределятся, а тесто наберет воздуха. Полученный колобок положить в миску, накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1,5-2 часа.

3. Приготовить сдобу и сухофрукты. 8 желтков перемешать с 0,5 ч. л. соли и поставить в холод. 8 белков хорошо взбить с 1 стаканом сахара и тоже в холод.

Изюм залить кипятком на 15-20 мин., отбросить на сито и высушить.

Смешать в отдельной емкости ванильный сахар, цедру, специи.

4. Тесто подошло. Вымесить его. В опару добавить 2 ст. л. муки, все специи, коньяк, желтки и белки, 40 г растительного масла (чтобы паски не черствели), остальное масло лейте в ладошку при вымешивании. Масса будет очень жидкой, она легко перемешивается, и ее сначала надо хорошо размешать рукой до однородности. Вы увидите, что тесто слегка запузырилось. Оно будет нежное, слегка липкое. Постепенно, по 3 ст. л., добавлять муку, каждый раз перемешивая. Хорошо вымесить. Тесто будет жирным и в меру плотным, в сыром виде режется ножом, слегка к нему прилипая. Накрыть пленкой и оставить подходить на 2 часа в тихом, теплом месте.

5. После второй расстойки тесто обмять и добавить сухофрукты, тщательно вмешивая их в тесто. Готовое тесто на присыпанном мукой столе разделить на части (4-5) и разложить по формам, накрыть полотенцем и поставить подходить, пока не поднимутся.

6. В духовку на нижний противень поставить емкость с водой. На верхний – паски. Выпекать при 175 градусах 25-30 минут. Когда начнут румяниться, накрыть смоченной водой пекарской бумагой. Готовые пасочки укутываем в полотенце, чтобы отдохнули и остыли. Украшать остывшими.

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