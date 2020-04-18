Шукала 5 років: ревізор Юлія Панкова поділилася рецептом ідеальної пасхи

Фото: instagram.com/pankova_julja

Ведуча Нового каналу ділиться рецептом паски, який вона шукала п'ять років

Кожна господиня має свій, вивірений часом, кращий рецепт пасочки. Але, погодьтеся, іноді хочеться спробувати щось незвичайне. Тому сьогодні ведуча Нового каналу Юлія Панкова підготувала для вас свій рецепт ідеальної паски. Читайте і готуйте!

– Зізнаюся, паска вдалася мені не з першого разу, – розповідає Юля. – Я пробувала готувати за кількома рецептами. Але всі не виходили – вони в мене постійно опадали. Я засмучувалася, розчаровувалася і говорила собі, що наступного року пекти не буду. Але потім знову продовжувала експерименти.

Юлю дратувало, що люди в інтернеті ділилися своїми рецептами, але не могли гарантувати, що паска вийде.

– Я шукала його цілих п'ять років, – каже ведуча. – Це просто скарб, а не рецепт. Паски виходять дуже смачні. Частково вони заварні, в цьому й полягає секрет їх м'якості. А кардамон, який додається в тісто, робить смак особливо пікантним. І так, паски за цим рецептом будуть вдалими у кожної господині! Гарантую і як «Ревізор» рекомендую.

Склад:

1 кг борошна (обов'язково просіяти)

200 г вершкового масла

200 мл 10% вершків

2 столові ложки меду (з гіркою)

10 яєць

40 г живих дріжджів

0,5 ч. л. солі

1 склянка цукру

30 г ванільного цукру

по щіпці меленого кардамону, мускатного горіха і шафрану-куркуми

2-3 ст. л. коньяку або гран марнье

300 г родзинок

цедра 1 лимона

120 мл оливкової олії

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Приготування ідеальної пасхи:

1. Готуємо опару. У невеликій каструлі розтопити 200 г вершкового масла, кип'ятити близько п'яти хвилин. Влити всі вершки, помішуючи, довести до кипіння. Додати мед, довести до кипіння, мішаючи. Зняти з вогню, всипати 200 г просіяного борошна, енергійно розмішати, щоб усе борошно заварилася. Поставити назад на вогонь і постійно мішати, щоб випарувати вологу (1,5-2 хв.). Зняти з вогню і дати трохи охолонути (близько 20-25 хвилин).

Додати в масу 2 яйця по одному, ретельно втираючи в тісто до однорідності.

2. Це тісто перекласти у велику миску. Розподіляючи його руками, зробити плаский корж. Трохи остудити і в центр додати дріжджі, загорнути краї і вимісити до розчинення дріжджів (10-15 хв). Відбити тісто об стіл 3 рази. Так дріжджі добре розподіляться, а тісто набере повітря. Отриманий колобок покласти в миску, накрити плівкою і поставити в тепле місце на 1,5-2 години.

3. Приготувати здобу і сухофрукти. 8 жовтків перемішати з 0,5 ч. л. солі й поставити у холод. 8 білків добре збити з 1 склянкою цукру і теж у холод.

Родзинки залити окропом на 15-20 хв., відкинути на сито й висушити.

Змішати в окремій ємності ванільний цукор, цедру, спеції.

4. Тісто підійшло. Вимісити його. В опару додати 2 ст. л. борошна, всі спеції, коньяк, жовтки й білки, 40 г рослинної олії (щоб паски не черствіли), решту олії лийте в долоньку при вимішуванні. Маса буде дуже рідкою, вона легко перемішується, і її спочатку треба добре розмішати рукою до однорідності. Ви побачите, що на тісті з’являться бульбашки. Воно буде ніжне, трішки липке. Поступово, по 3 ст. л., додавати борошно, кожен раз перемішуючи. Добре вимісити. Тісто буде жирним і в міру щільним, у сирому вигляді ріжеться ножем, злегка до нього прилипаючи. Накрити плівкою і залишити підходити на 2 години в тихому, теплом місці.

5. Після другого вистоювання тісто обім’яти й додати сухофрукти, ретельно вмішуючи їх у тісто. Готове тісто на присипаному борошном столі розділити на частини (4-5) і розкласти по формах, накрити рушником і поставити підходити, поки не піднімуться.

6. У духовку на нижнє деко поставити ємність із водою. На верхнє – паски. Випікати при 175 градусах 25-30 хвилин. Коли почнуть рум'янитися, накрити змоченим водою пекарським папером. Готові пасочки закутуємо в рушник, щоб відпочили й охололи. Прикрашати остиглими.

Вмикайте Новий канал щочетверга о 18:00 і дивіться спецвипуск «Ревізор. Карантин» з Юлею Панковою.