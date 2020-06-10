Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты

Интервальное или периодическое голодание (ИГ) – это одна из самых популярных диетологических схем, используемых в последнее время. Диетолог Ольга Безугла в Instagram предложила разбираться, что это и в чем польза такого принципа питания.

Суть ИГ в том, чтобы разделить неделю или сутки на два периода. В течение определенных часов или дней нельзя есть ничего, но зато остальное время считается “пищевым окном” – периодом, когда кушать можно все, получается просто едим и не едим .

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Наиболее популярны 3 режима интервального голодания:

16/8 – 16 часов голода и 8 часов “пищевого окна” на постоянной основе или периодически 1-2 раза в неделю

Суточный – голодание на протяжение 24 часов, периодичность 1-2 раза в неделю;

5:2 – 5 дней в неделю вы питаетесь как обычно, а два дня ограничиваетесь 600 ккал в сутки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Одной из главных функций ИГ является запуске процесса аутофагии, то есть “самоочищения организма", что позволяет нам существенно начать улучшать свое здоровье уже сегодня, плюс к тому же при регулярном ИГ имеем:

Влияние на углеводный обмен: снижение уровня инсулина и улучшает течение сахарного диабета 2 типа;

Влияние на жировой обмен: снижение холестерина и триглициредов, замедление развития атеросклероза, повышение уровня кетоновых тел, которые организм использует вместо глюкозы;

Влияние на гормональную регуляцию: стимулирует выделение гормона роста и норадреналина;⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Уменьшение оксидативного стресса, замедление течения ряда хронических заболеваний;

Увеличение продолжительности жизни;

Влияние на сердечно-сосудистую систему: нормализация АТ ;

Влияние на легочную систему: уменьшение воспаления у пациентов с бронхиальной астмы;⠀

Влияние на опорно-двигательную систему: суставы дольше остаются "рабочими" (улучшается течение ревматоидного артрита).

Улучшение когнитивных способностей: нейроны головного мозга работают активнее и сохраняют жизнеспособность дольше.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Спект позитивного влияния ИГ достаточно велик. Но невозможно упустить и то, что при использовании ИГ мы заметно стройнеем, так как жировая ткань активно разрушается, что доказано не раз научными исследованиями.

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