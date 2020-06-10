Интервальное голодание: диетолог раскрыла правду о влиянии на здоровье модной диеты

Эксперт рассказала, как интервальное голодание влияет на организм
Интервальное или периодическое голодание (ИГ) – это одна из самых популярных диетологических схем, используемых в последнее время. Диетолог Ольга Безугла в Instagram предложила разбираться, что это и в чем польза такого принципа питания.
Суть ИГ в том, чтобы разделить неделю или сутки на два периода. В течение определенных часов или дней нельзя есть ничего, но зато остальное время считается “пищевым окном” – периодом, когда кушать можно все, получается просто едим и не едим .
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Наиболее популярны 3 режима интервального голодания:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Одной из главных функций ИГ является запуске процесса аутофагии, то есть “самоочищения организма", что позволяет нам существенно начать улучшать свое здоровье уже сегодня, плюс к тому же при регулярном ИГ имеем:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Спект позитивного влияния ИГ достаточно велик. Но невозможно упустить и то, что при использовании ИГ мы заметно стройнеем, так как жировая ткань активно разрушается, что доказано не раз научными исследованиями.
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Автор: Lite