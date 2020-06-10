Інтервальне голодування: дієтолог розкрила правду про вплив на здоров'я модної дієти

Експерт розповіла, як інтервальне голодування впливає на організм
Інтервальне або періодичне голодування (ІГ) – це одна з найпопулярніших дієтологічних схем, що використовуються останнім часом. Дієтолог Ольга Безугла в Instagram запропонувала розбиратися, що це і в чому користь такого принципу харчування.
Суть ІГ в тому, щоб розділити тиждень або добу на два періоду. Протягом визначених годин або днів не можна їсти нічого, але зате решту часу вважається "харчовим вікном" – періодом, коли можна їсти все, виходить просто їмо і не їмо .
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Найбільш популярні 3 режими інтервального голодування:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Однією з головних функцій ІГ є запуск процесу аутофагії, тобто “самоочищення організму", що дозволяє нам істотно почати покращувати своє здоров'я вже сьогодні, плюс до того ж при регулярному ІГ маємо:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Спект позитивного впливу ІГ досить великий. Але неможливо втратити і те, що при використанні ІГ ми помітно стаємо стрункими, так як жирова тканина активно руйнується, що доведено не раз науковими дослідженнями.
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Автор: Lite