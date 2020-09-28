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Для иммунитета и от депрессии: диетолог предложила целебное осеннее меню для каждого

Понедельник 28 сентября 2020 08:38
Для иммунитета и от депрессии: диетолог предложила целебное осеннее меню для каждого
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог рассказала о схеме питания в осенний период

Осенью года из-за перепада температур обостряются хронические заболевания и ухудшается эмоциональное состояние. Как с диетологической точки зрения можно укрепить иммунитет и поднять настроение? Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram расписала меню против осенней хандры и для поднятия иммунитета.

Конечно же, это – питание. Топ-6 витаминов для активизации защитных сил организма:

1.Ешьте больше продуктов, содержащих витамин C:

  • шиповник (лидирует в этом списке)
  • болгарский перец
  • квашеная капуста (она еще и отличный натуральный пробиотик)
  • цитрусовые
  • темно-зеленые овощи и зелень (шпинат, петрушка, брокколи и тд.)

Для иммунитета и от депрессии: диетолог предложила целебное осеннее меню для каждого

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Употребляйте в пищу разноцветные овощи, содержащие бета-каротин (он стимулирует выработку клеток, убивающих микробы). Есть нужно красные, пурпурные, желтые, оранжевые овощи. Причем, они должны быть сырые или слегка термообработанные.

3.Не забывайте о витамине Е. Он содержится в орехах, растительных маслах, авокадо, цельнозерновом хлебе.

4.Цинк положительно влияет на иммунитет. Содержится в морепродуктах и орехах (не забываем о высокой ккал орехов).

Для иммунитета и от депрессии: диетолог предложила целебное осеннее меню для каждого
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Включайте в рацион источники белка, он строит иммуноглобулины. Это рыба, птица, говядина, телятина, кролик и творог.

6.Употребляйте продукты с антибактериальными свойствами. Лук, чеснок, хрен, свекла, морковь, сельдерей.

Навредить иммунитету может слишком жирная и острая пища, консервированные и копченые продукты, сахар, соль, алкоголь и в целом – обжорство.

А лучшее средство для укрепления иммунитета, борьбы с вирусами и осенней апатией - это ЗОЖ и хорошее настроение.

Для иммунитета и от депрессии: диетолог предложила целебное осеннее меню для каждого
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наслаждайтесь каждым мгновением, в любом времени года есть свои прелести. Прогулки в осеннем лесу на свежем воздухе, шуршащие разноцветные листья под ногами, просмотры фильмов в дождливые деньки под пледом с горячим чаем, уютные свитера и такая загадочная осенняя атмосфера, когда есть, о чем подумать и помечтать.

Напоминаем, что ранее диетолог Лора Филиппова представила схему похудения для начинающих.

Кстати, ранее диетолог Ольга Усенко развенчала основные страхи худеющих.

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