Топ-8 страхов худеющих: диетолог развеяла популярные заблуждения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт опровергла главные страхи начинающих худеющих

В начале процесса похудения многие часто сталкиваются с распространенными мифами, которые порождают ложные страхи и сомнения, а задача распрощаться с лишними кило кажется трудновыполнимой. Диетолог Ольга Усенко в Instagram развеяла топ-8 опасений худеющих.

Эксперт озвучила часто встречающиеся ситуации, с которыми сталкиваются новички, котрые переходят на правильное питание.

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1.Много ем. Правильными продуктами сложно набрать нужные КБЖУ маленькими порциями и первое время кажется, что мы много едим.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Что делать, если вес встанет? Обычно мы не решаем задачи по факту, а переживаем о том, чего еще не случилось. Вес встанет тогда, когда будет достигнута физиологическая норма или если КБЖУ нужно уже пересматривать.

3.Что-то не доела за день. Многие думают, что если чего-то не успела съесть в течение дня, все - результат уйдет, но нет, ничего страшного нет. Пихать в себя вечером ничего не нужно.

4.Я буду голодная. Если при переходе на правильное питание есть сильное чувство голода, то всегда можно поднять калорийность рациона и увеличить порцию, пока организм не перестроится.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Правильное питание – это дорого. Все зависит от ваших возможностей, правильно питаться можно так же как и не правильно - ценник не поменяется и по карману не ударит.

6. Много готовить. Любое правильное питание можно подстроить под готовку, к которой вы привыкли.

7.Нет разнообразия. Любое разнообразие зависит от ваших возможностей и желания готовить.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

8.Нужно все взвешивать. Да. Это действительно так, первый месяц нужно все взвешивать, но потом вы на глаз будете определять, что и как.

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Правильное питание - это в наше время просто, вкусно и полезно. Все зависит от того, как вы к этому относитесь.

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