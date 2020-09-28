Для імунітету і від депресії: дієтолог запропонувала цілюще осіннє меню для кожного

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розповіла про схему харчування в осінній період

Восени через перепад температур загострюються хронічні захворювання і погіршується емоційний стан. Як дієтологічної точки зору можна зміцнити імунітет і підняти настрій? Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram розписала меню проти осінньої хандри і для підняття імунітету.

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Звичайно ж, це – харчування. Топ-6 вітамінів для активізації захисних сил організму:

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1.Їжте більше продуктів, що містять вітамін C:

шипшина (лідирує в цьому списку)

болгарський перець

квашена капуста (вона ще і відмінний натуральний пробіотик)

цитрусові

темно-зелені овочі та зелень (шпинат, петрушка, брокколі і тд.)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Вживайте в їжу різнокольорові овочі, що містять бета-каротин (він стимулює вироблення клітин, що вбиває мікроби). Їсти потрібно червоні, пурпурні, жовті, оранжеві овочі. Причому, вони повинні бути сирі або злегка термооброблені.

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3.Не забувайте про вітамін Е. Він міститься в горіхах, рослинних оліях, авокадо, цельнозерновому хлібі.

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4.Цинк позитивно впливає на імунітет. Міститься в морепродуктах і горіхах (не забуваємо про високу ккал горіхів).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Включайте в раціон джерела білка, він будує імуноглобуліни. Це риба, птиця, яловичина, телятина, кролик і сир.

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6.Вживайте продукти з антибактеріальними властивостями. Цибуля, часник, хрін, буряк, морква, селера.

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Нашкодити імунітету може занадто жирна і гостра їжа, консервовані та копчені продукти, цукор, сіль, алкоголь і в цілому – обжерливість.

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А кращий засіб для зміцнення імунітету, боротьби з вірусами і осінньої апатією - це ЗСЖ і гарний настрій.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насолоджуйтесь кожною миттю, в будь-якої пори року є свої принади. Прогулянки в осінньому лісі, на свіжому повітрі, шарудливе різнобарвне листя під ногами, перегляди фільмів в дощові дні під пледом з гарячим чаєм, затишні светри і така загадкова осіння атмосфера, коли є про що подумати і помріяти.

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