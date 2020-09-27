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C чего начать похудение: диетолог дала пошаговую схему

Воскресенье 27 сентября 2020 12:19
C чего начать похудение: диетолог дала пошаговую схему
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог поделилась рабочей инструкцией для новичков, которые задались целью похудеть

Как же решиться похудеть и попутно улучшить здоровье и качество жизни? С чего начать? Все достаточно просто, уверяет диетолог Лора Филиппова. На странице в Instagram она поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто твердо решил избавиться от лишних кило.

Эксперт представила топ-9 пунктов, котрые помогут сбросить вес и оздоровить организм:

  • Соблюдай режим питания! Убери беспорядочные перекусы - они приводят к неуправляемому аппетиту и, в конце концов, к лишним килограммам.
  • Оптимальные перерывы между едой - 3-4 часа.

C чего начать похудение: диетолог дала пошаговую схему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Не ешь на ночь! Ужин не позже 20:00
  • Не забывай про воду! Пей натощак и в течении дня.
  • Ешь овощи и зелень каждый день.
  • Каши из цельного зерна и бобовые полезны! Ты от них не поправишься! Это идеальный источник энергии, а также клетчатки, витаминов и минералов.
  • Включай в рацион источники полезных жиров - жирная морская рыба, растительное масло, сушеные орехи и семена, авокадо, сливочное масло.
  • Разнообразие продуктов в рационе - ключевой принцип правильного питания.
  • Будь расслаблена и получай удовольствие от процесса! Не относись к еде фанатично! Ни к полезной, ни к бесполезной.

C чего начать похудение: диетолог дала пошаговую схему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К слову, эксперт напомнила о вкусном и полезном сезонном продукте, который стоит включить в рацион – краснокочанной капусте.

Фиолетовая капуста содержит больше витаминов, чем белокочанная. По сравнению с обычной, в ней больше витаминов С и К, намного больше калия и в 5 раз больше каротина.

Высокое содержание антоцианов - пигментов красного, синего и фиолетового. При регулярном употреблении такой капусты снижается хрупкость сосудов. Также этот овощ содержит йод и много антиоксидантов.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко развеяла главные страхи худеющих.

К стати, диетолог Ольга Безугла раскрыла правду о фруктозе и ее влиянии на вес.

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