C чего начать похудение: диетолог дала пошаговую схему

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог поделилась рабочей инструкцией для новичков, которые задались целью похудеть

Как же решиться похудеть и попутно улучшить здоровье и качество жизни? С чего начать? Все достаточно просто, уверяет диетолог Лора Филиппова. На странице в Instagram она поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто твердо решил избавиться от лишних кило.

Эксперт представила топ-9 пунктов, котрые помогут сбросить вес и оздоровить организм:

Соблюдай режим питания! Убери беспорядочные перекусы - они приводят к неуправляемому аппетиту и, в конце концов, к лишним килограммам.

Оптимальные перерывы между едой - 3-4 часа.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не ешь на ночь! Ужин не позже 20:00

Не забывай про воду! Пей натощак и в течении дня.

Ешь овощи и зелень каждый день.

Каши из цельного зерна и бобовые полезны! Ты от них не поправишься! Это идеальный источник энергии, а также клетчатки, витаминов и минералов.

Включай в рацион источники полезных жиров - жирная морская рыба, растительное масло, сушеные орехи и семена, авокадо, сливочное масло.

Разнообразие продуктов в рационе - ключевой принцип правильного питания.

Будь расслаблена и получай удовольствие от процесса! Не относись к еде фанатично! Ни к полезной, ни к бесполезной.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

К слову, эксперт напомнила о вкусном и полезном сезонном продукте, который стоит включить в рацион – краснокочанной капусте.

Фиолетовая капуста содержит больше витаминов, чем белокочанная. По сравнению с обычной, в ней больше витаминов С и К, намного больше калия и в 5 раз больше каротина.

Высокое содержание антоцианов - пигментов красного, синего и фиолетового. При регулярном употреблении такой капусты снижается хрупкость сосудов. Также этот овощ содержит йод и много антиоксидантов.

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