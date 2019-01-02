Идеальный аперитив: три рецепта коктейлей на основе шампанского

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С помощью популярного игристого напитка можно приготовить вкуснейшие коктейли

Традиционно Новый год принято встречать с бокалом шампанского. Однако в период праздничных дней даже универсальный игристый напиток может надоесть. Предлагаем вам взять на заметку три классических рецепта коктейлей на основе шампанского, которые разнообразят ваш кулинарный вечер, смогут стать прекрасным аперитивом и точно поднимут настроение гостей.

Коктейль "Беллини"

Иллюстративное фото (instagram.com/the_challenger.ru)

Это один из самых известных коктейлей, в состав которого входит шампанское. Он был придуман Джузеппе Чиприани в 1948 году для презентации выставки итальянского живописца Беллини в Венеции. Приготовить дома "Беллини" - совсем не сложно. Персиковый вкус придаст особый шарм напитку.

Вино (сухое просекко) - 400 мл

Ликер (лучше абрикосовый, но подойдёт и персиковый) - 50 мл

Персики (свежие или консервированные) - 1 шт.

Нарежьте персик на нетолстые дольки. Четыре дольки оставьте для украшения, а остальные очистите, положите в блендер, добавьте холодный ликер и смешайте до состояния однородного пюре.

Добавьте хорошо охлажденное просекко и очень аккуратно, чтобы не потерять газацию, перемешайте.

Подавайте в охлажденном бокале для белого вина или флютэ, украсив долькой персика.

Коктейль "French 75"

Иллюстративное фото (instagram.com/the_challenger.ru)

Коктейль назван в честь французской гаубицы 75-го калибра, ибо по "ударной силе" он вполне с ней сопоставим. Для его приготовления нужно будет взять шейкер и подготовить лед.

Вино (сухое просекко) - 250 мл

Джин - 150 мл

Сироп (сахарный) - 50 мл

Лимон (сок) - 50 мл

Лед несколько кубиков

Налейте в шейкер джин, добавьте сок лимона, сироп и лёд. Хорошо взбейте.

Наполните до половины охлажденные бокалы для шампанского смесью из шейкера, а затем долейте холодное просекко и украсьте вишенкой или спиралькой из лимонной цедры.

Ошибочный "Негрони"

Иллюстративное фото (instagram.com/the_challenger.ru)

Так можно перевести название этого коктейля. Лонг-дринк родом из Милана, из знаменитого кафе Bar Basso. По легенде, бармен ошибся, когда готовил классический "Негрони" и добавил к миланскому биттеру и вермуту игристое вино вместо джина. Коктейль из категории горько-сладких итальянских аперитивов прекрасно подходит для начала праздника, освежает и возбуждает аппетит.

Вино (сухое просекко) - 120 мл

Вино (красный вермут) - 120 мл

Ликер (биттер "Кампари") - 120 мл

Лимон (или апельсин) - 4 дольки

Смешайте в блендере или шейкере кампари и красный сладкий вермут. Разлейте в охлажденные бокалы.

Опустите в каждый бокал несколько кусочков льда, долейте холодное просекко и украсьте дольками цитрусов.

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