Ідеальний аперитив: три рецепти коктейлів на основі шампанського

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За допомогою популярного ігристого напою можна приготувати дуже смачні коктейлі

Традиційно Новий рік прийнято зустрічати з келихом шампанського. Однак у період святкових днів навіть універсальний ігристий напій може набриднути. Пропонуємо вам взяти на замітку три класичні рецепти коктейлів на основі шампанського, які різноманітять ваш кулінарний вечір, зможуть стати прекрасним аперитивом і точно піднімуть настрій гостей.

Коктейль "Белліні"

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Це один з найвідоміших коктейлів, до складу якого входить шампанське. Він був придуманий Джузеппе Чіпріані у 1948 році для презентації виставки італійського живописця Белліні у Венеції. Приготувати вдома "Белліні" - зовсім не складно. Персиковий смак додасть особливий шарм напою.

Вино (сухе просекко) - 400 мл

Лікер (краще абрикосовий, але підійде і персиковий) - 50 мл

Персики (свіжі або консервовані) - 1 шт.

Наріжте персик на нетовсті часточки. Чотири часточки залиште для прикраси, а решту очистіть, покладіть в блендер, додайте холодний лікер і змішайте до стану однорідного пюре.

Додайте добре охолоджене просекко і дуже акуратно, щоб не втратити газацію, перемішайте.

Подавайте в охолодженому келиху для білого вина або флюте, прикрасивши часточкою персика.

Коктейль "French 75"

Ілюстративне фото (instagram.com/the_challenger.ru)

Коктейль названий на честь французької гаубиці 75-го калібру, бо за "ударною силою" його можна порівняти з нею. Для його приготування потрібно буде взяти шейкер і підготувати лід.

Вино (сухе просекко) - 250 мл

Джин - 150 мл

Сироп (цукровий) - 50 мл

Лимон (сік) - 50 мл

Лід кілька кубиків

Налийте в шейкер джин, додайте сік лимона, сироп і лід. Добре збийте.

Наповніть до половини охолоджені келихи для шампанського сумішшю з шейкера, а потім долийте холодне просекко і прикрасте вишенькою або спіралькою з лимонної цедри.

Помилковий "Негроні"

Ілюстративне фото (instagram.com/the_challenger.ru)

Так можна перекласти назву цього коктейлю. Лонг-дрінк родом з Мілана, зі знаменитого кафе Bar Basso. За легендою, бармен помилився, коли готував класичний "Негроні" і додав до міланському бітеру і вермуту ігристе вино замість джина. Коктейль з категорії гірко-солодких італійських аперитивів чудово підходить для початку свята, освіжає і збуджує апетит.

Вино (сухе просекко) - 120 мл

Вино (червоний вермут) - 120 мл

Лікер (бітер "Кампарі") - 120 мл

Лимон (або апельсин) - 4 зубчики

Змішайте в блендері або шейкері кампарі і червоний солодкий вермут. Розлийте в охолоджені келихи.

Опустіть у кожен келих кілька шматочків льоду, долийте холодне просекко і прикрасьте часточками цитрусів.

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