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Идеальное время: диетолог рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня

Lite » Еда 15.04.2019 - 08:52
Идеальное время: диетолог рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня
Иллюстративное фото (pexels.com)

Специалист поделилась секретами питания, которые помогут держат вес в норме

Различные продукты по-разному усваиваются организмом в течение дня, потому так важно знать идеальное время употребления тех или иных блюд. Об этом в Instagram рассказывает профессиональный диетолог Елена Кален. Она уверяет, что правильный подход к составлению меню поможет похудеть и не набирать лишнего.

Эксперт напомнила, что правильное питание – это сбалансированный рацион по белкам, жирам и углеводам (медленным и быстрым).

"В зависимости от того в какой период дня они будут употреблены в пищу и зависит процесс снижения, удержания или набора массы тела. Необходимо отметить, что все продукты важны для организма и насыщают его разными питательными компонентами", - отметила она.

Как лучше распределить продукты, чтобы снизить вес и сжечь набранные за день калории?

  • Утром лучше выбрать медленные и быстрые углеводы, поскольку большинство быстрых углеводов богаты глюкозой и достаточно калорийны. Организму важно потратить эту энергию в течение дня, чтобы она не превратилась в жир. Медленные углеводы, наоборот, постепенно выделяют глюкозу, и она успевает усвоиться организмом, не откладываясь в виде жира.

Идеальное время: диетолог рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Крупы, каши, орехи, фрукты, сухофрукты, сладости, картофель лучше всего подойдут для завтрака. Например, картофель, лучше всегда есть в первой половине дня. Он богат крахмалом, калориен и может легко превратиться в жир. Употребляя его на завтрак, шансы сжечь калории намного выше.
  • Такие сухофрукты, как инжир и курага, хорошо разгоняют метаболизм и помогают переваривать пищу в течение дня.

Идеальное время: диетолог рассказала, когда и что лучше кушать в течение дня

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Яблоки способствуют улучшению работы желудка и кишечника, поэтому их также лучше кушать в первой половине дня. А вот съеденное вечером яблоко может спровоцировать дискомфорт и повысить кислотность желудка.

Напомним, что профессиональный диетолог Светлана Фус рассказала, как избежать пищевых срывов при переходе на здоровый рацион.

К слову, Светлана Фус назвала непривычный для многих продукт, который следует включить в меню.

Кстати, диетолог Екатерина Павлова перечислила распространенные причины ломкости и выпадения локонов.

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