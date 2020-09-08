Худеем вкусно: топ-7 идей полезного и сытного обеда

Худеете и стараетесь питаться правильно, но уже не хватает фантазии, что бы такого приготовить? Для тех, кому надоели грудки, гречки и овощные супы, нутрициолог Надежда Пахирко поделилась полезной подборкой идей вкусных и полезных обедов.

⠀

Топ-7 вариантов обеда для худеющих:

1. ФРИКАДЕЛЬКИ С МАКАРОНАМИ.

Говяжий фарш, посолить, добавить рубленный лук. Слепить шарики. Обжарить на сухой сковороде 1-2 мин. Натуральный йогурт смешать с томатным соусом, рубленной зеленью, солью и перцем, разбавить водой. Залить фрикадельки и тушить на медленном огне под крышкой до готовности. Подавать с отварными макаронами из ТСП.

⠀

2. КОТЛЕТЫ С КАРТОФЕЛЕМ.

Куриное филе 300 гр пропустить через мясорубку, добавить яйцо, соль, перец и 100 гр творога. Сформировать котлеты, обвалять в отрубях, запекать в духовке на 180С, 30 мин. Подавать с отварным картофелем и раст. маслом.

⠀

3. КУРИНЫЙ ПИРОГ.

Рубим мелко ножом 400 гр куриное филе. Отдельно смешиваем 100 гр йогурта, 2 яйца, соль, перец. заливаем смесью рубленное филе и перемешиваем. Выложить в силиконовую форму, посыпать сыром. Запекать в духовке 180С 40-60 мин (зависит от толщины формы).



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. БЕЛАЯ РЫБА С БУЛГУРОМ.

Режем рыбное филе, солим, обваливаем в кукурузном крахмале и запекаем в духовке. Отвариваем булгур. Режем помидоры, перец, кинзу мелко, смешиваем с раст маслом добавляем в булгур. Готовим соус для рыбы: йогурт+чеснок плюс зелень. Подаем рыбку с соусом, булгуром.

⠀

5. ФИЛЕ С КАРТОФЕЛЕМ.

Режем филе, кубиками картофель, рубим лук и чеснок. Кладем в форму для запекания. Карри, соль, перец. Добавляем кефир. Руками перемешиваем. Ставим в духовку на 180 С 40-60 мин. За 5 мин до готовности посыпать тертым сыром.

⠀

6. НУТОВЫЙ СУП-ПЮРЕ.

Нут замочите на ночь в воде. Отварить. Обжарьте лук, морковь, сладкий перец без масла. Сварите куриный бульон на куриной грудке. Филе и нут, часть бульона и пассированные овощи пюрировать блендером, разбавляя бульоном по вкусу. Посолите, добавьте специи.



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ.

Капусту и бурый рис отварить по отдельности. Говядину пропустить через мясорубку и потушить с каплей воды. Соедините рис, фарш и капусту в сотейнике, добавьте соль и специи, залейте сметаной, тушите до готовности.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, как питаться в осенний период, чтобы не прибавить в весе.