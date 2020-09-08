Худнемо смачно: топ-7 ідей корисного і ситного обіду

Худнете і намагаєтеся харчуватися правильно, але вже не вистачає фантазії, що б такого приготувати? Для тих, кому набридли грудки, гречки та овочеві супи, нутриціолог Надія Пахирко поділилася корисною добіркою ідей смачних і корисних обідів.

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Топ-7 варіантів обіду для тих, що худнуть:

1. ФРИКАДЕЛЬКИ З МАКАРОНАМИ.

Яловичий фарш, посолити, додати рубаний лук. Зліпити кульки. Обсмажити на сухій сковороді 1-2 хв. Натуральний йогурт змішати з томатним соусом, рубаною зеленню, сіллю і перцем, розбавити водою. Залити фрикадельки і тушкувати на повільному вогні під кришкою до готовності. Подавати з відвареними макаронами з ТСП.

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2. КОТЛЕТИ З КАРТОПЛЕЮ.

Куряче філе 300 гр пропустити через м'ясорубку, додати яйце, сіль, перець і 100 гр сиру. Сформувати котлети, обваляти в висівках, запікати в духовці на 180С, 30 хв. Подавати з відвареною картоплею і раст. маслом.

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3. КУРЯЧИЙ ПИРІГ.

Рубаємо дрібно ножем 400 гр куряче філе. Окремо змішуємо 100 гр йогурту, 2 яйця, сіль, перець. заливаємо сумішшю рубане філе і перемішуємо. Викласти в силіконову форму, посипати сиром. Запікати в духовці 180С 40-60 хв (залежить від товщини форми).



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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. БІЛА РИБА З БУЛГУРОМ.

Ріжемо рибне філе, солимо, обвалюємо в кукурудзяному крохмалі і запікаємо в духовці. Відварюємо булгур. Ріжемо помідори, перець, кинзу дрібно, змішуємо з раст маслом додаємо в булгур. Готуємо соус для риби: йогурт+часник плюс зелень. Подаємо рибку з соусом, булгуром.

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5. ФІЛЕ З КАРТОПЛЕЮ.

Ріжемо філе, кубиками картоплю, рубаємо цибулю і часник. Кладемо у форму для запікання. Каррі, сіль, перець. Додаємо кефір. Руками перемішуємо. Ставимо в духовку на 180 С 40-60 хв. За 5 хв до готовності посипати тертим сиром.

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6. НУТОВИЙ СУП-ПЮРЕ.

Нут замочити на ніч у воді. Відварити. Обсмажте цибулю, моркву, солодкий перець без масла. Зваріть курячий бульйон на курячій грудці. Філе і нут, частина бульйону і пасеровані овочі пюрировать блендером, розводять бульйоном за смаком. Посоліть, додайте спеції.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

7. ЛІНИВІ ГОЛУБЦІ.

Капусту і бурий рис відварити окремо. Яловичину пропустити через м'ясорубку і згасити з краплею води. З'єднайте рис, фарш і капусту в сотейнику, додати сіль і спеції, залийте сметаною, тушкуйте до готовності.

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