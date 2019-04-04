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Худеем к лету: диетолог назвала основные принципы правильного питания

Lite » Еда 04.04.2019 - 14:38
Худеем к лету: диетолог назвала основные принципы правильного питания
Иллюстративное фото (instagram.com/elena_goodfood)

Специалист расписала важные пункты, которых следует придерживаться при рациональном питании

Если вы хотите быть здоровой, оставаться в форме и сбросить лишние килограммы, вам стоит перейти на правильное питание. Для тех, кто не очень знает, что же это такое и с чего начать, профессиональный диетолог-нутрициолог Елена Бойко расписала основные принципы. Полезной информацией она поделилась в своем блоге в Instagram.

По словам эксперта, все эти основы питания поддержаны ВОЗ.

Итак, важные моменты здорового и рационального питания:

1. Сбалансированный по макронутриентам (б/ж/у) и калорийности рацион.
Под текущую цель: похудение, поддержание, набор.

2. Основа: минимально обработанные крупы, зерновые, бобовые, нежирное мясо, рыба, птица, молочные продукты средней жирности, яйца, нерафинированные масла, овощи, фрукты, орехи.

Худеем к лету: диетолог назвала основные принципы правильного питания

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Не более 10% вредностей от общего рациона.

4. Не менее 30 наименований продуктов в неделю.

5. Минимум 5 порций овощей и фруктов в день. Где порция = 80 г.

6. Приемов пищи 3-5. Ориентир - режим дня, нормы бжу. Интервал между приёмами пищи 3-5 часов. 

7.Водный режим ~ 1,5-2 л.чистой воды в день.

Худеем к лету: диетолог назвала основные принципы правильного питания

Иллюстративное фото (unsplash.com)

8. Норма употребления соли ~ 5 г (неполная чайная ложка), учитывая всю соль, которая уже содержится в продуктах.

9. Способы приготовления пищи: тушение без или с минимальным количеством масла, запекание, варка, приготовление на пару.

10. Дефицит калорий для снижения веса 10-20% от нормы.

Диетолог также поделилась полезными схемами о продуктах питания.

 

Фото (instagram.com/elena_goodfood)

Кроме того, Елена напомнила, что белки, жиры и углеводы нужно есть вместе, поскольку теория раздельного питания противоречит физиологии нашего организма и давно развенчана.

Напомним, диетолог Екатерина Толстикова назвала самые распространенные ошибки "ЗОЖников".

Мы также публиковали топ-10 советов, которые помогут вам перейти на правильное питание.

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