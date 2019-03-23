Как перейти на правильное питание: топ-10 советов

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Эти несложные шаги помогут вам влиться в ряды приверженцев здорового питания

Правильное питание и здоровый образ жизни набирают все большую популярность, причем не только среди желающих похудеть - многие люди начинают задумываться о своем здоровье в целом и о том, что попадает в их тело. Если вы тоже хотите попробовать, но не знаете, с чего начать, эти 10 советов могут вам помочь. Простые шаги были опубликованы в Instagram-блоге "Полезно знать о еде".

Итак, если хотите пополнить ряды приверженцев ЗОЖ и питаться правильно, вам стоит сделать следующее:

1. Откажитесь от сахара.

Лишние складки на животе, "апельсиновая корка" на бедрах и совсем не оптимистичные цифры на весах – все это последствия употребления сахара. Пейте чистый чай, не покупайте сладкую газировку, а в выпечку для вкуса добавляйте сухофрукты.



2. Уменьшите количество масла в выпечке.

Видите в рецепте тортика или мафина масло или маргарин? Смело делите указанные граммы пополам. А вместо второй половины кладите яблочное или тыквенное пюре.



3. Замените сливочное масло растительным.

Кокосовое и миндальное масло – отличный вариант для кондитерских изделий. Избавьтесь от холестерина и сделайте выбор в пользу здоровья.





Фото: (pixabay.com)

4. Оборудуйте кухню мультиваркой и аэрогрилем.

Все современные помощники домохозяек разработаны с учетом рекомендаций диетологов. Они позволяют приготовить еду с минимальным количеством масла либо же совсем без него.

5. Покупайте горький шоколад.

Самым "невредным" шоколадом является горький черный – с 75% содержанием какао и без начинки. .



6. Купите чугунную посуду.

Казанок и чугунная сковорода – лучшие помощники для готовки здоровой пищи. Во-первых, они не выделяют вредных веществ при нагревании. А во-вторых, сохраняют в продуктах максимальное количество полезных микроэлементов.

7. Пейте зеленый чай.

Зеленый чай хорошо выводит из организма вредные вещества и шлаки. А если класть в него дольку лимона, эффект усилится в несколько раз!

Фото: (pixabay.com)

8. Прибегайте к ароматерапии.

Вечером захотелось сладкого? Не бегите к холодильнику или вазочке с конфетами. Просто зажгите аромапалочку ванили. Этот запах обманет мозг и отобьет желание есть на ночь.



9. Ешьте из небольших тарелок.

За один прием пищи человек должен съедать ровно столько, сколько вмещается в его ладонь. Для того чтобы соблюдать это правило и не переедать, купите маленькие тарелки.



10. Добавьте в рацион бананы и молоко.

Утренний банановый смузи – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Ваш организм будет получать достаточное количество кальция. Для максимальной пользы добавляйте в коктейль мюсли или овсяные хлопья.

Фото: (pixabay.com)

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