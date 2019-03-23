ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как перейти на правильное питание: топ-10 советов

Lite » Еда 23.03.2019 - 08:52
Как перейти на правильное питание: топ-10 советов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эти несложные шаги помогут вам влиться в ряды приверженцев здорового питания

Правильное питание и здоровый образ жизни набирают все большую популярность, причем не только среди желающих похудеть - многие люди начинают задумываться о своем здоровье в целом и о том, что попадает в их тело. Если вы тоже хотите попробовать, но не знаете, с чего начать, эти 10 советов могут вам помочь. Простые шаги были опубликованы в Instagram-блоге "Полезно знать о еде".

Итак, если хотите пополнить ряды приверженцев ЗОЖ и питаться правильно, вам стоит сделать следующее:

1. Откажитесь от сахара.

Лишние складки на животе, "апельсиновая корка" на бедрах и совсем не оптимистичные цифры на весах – все это последствия употребления сахара. Пейте чистый чай, не покупайте сладкую газировку, а в выпечку для вкуса добавляйте сухофрукты. 

2. Уменьшите количество масла в выпечке.

Видите в рецепте тортика или мафина масло или маргарин? Смело делите указанные граммы пополам. А вместо второй половины кладите яблочное или тыквенное пюре. 

3. Замените сливочное масло растительным.

Кокосовое и миндальное масло – отличный вариант для кондитерских изделий. Избавьтесь от холестерина и сделайте выбор в пользу здоровья. 

Как перейти на правильное питание: топ-10 советов

Фото: (pixabay.com)

4. Оборудуйте кухню мультиваркой и аэрогрилем.

Все современные помощники домохозяек разработаны с учетом рекомендаций диетологов. Они позволяют приготовить еду с минимальным количеством масла либо же совсем без него. 

5. Покупайте горький шоколад.

Самым "невредным" шоколадом является горький черный – с 75% содержанием какао и без начинки. .

6. Купите чугунную посуду.

Казанок и чугунная сковорода – лучшие помощники для готовки здоровой пищи. Во-первых, они не выделяют вредных веществ при нагревании. А во-вторых, сохраняют в продуктах максимальное количество полезных микроэлементов.

7. Пейте зеленый чай.

Зеленый чай хорошо выводит из организма вредные вещества и шлаки. А если класть в него дольку лимона, эффект усилится в несколько раз! 

Как перейти на правильное питание: топ-10 советов

Фото: (pixabay.com)

8. Прибегайте к ароматерапии.

Вечером захотелось сладкого? Не бегите к холодильнику или вазочке с конфетами. Просто зажгите аромапалочку ванили. Этот запах обманет мозг и отобьет желание есть на ночь. 

9. Ешьте из небольших тарелок.

За один прием пищи человек должен съедать ровно столько, сколько вмещается в его ладонь. Для того чтобы соблюдать это правило и не переедать, купите маленькие тарелки. 

10. Добавьте в рацион бананы и молоко.

Утренний банановый смузи – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. Ваш организм будет получать достаточное количество кальция. Для максимальной пользы добавляйте в коктейль мюсли или овсяные хлопья.

Как перейти на правильное питание: топ-10 советов

Фото: (pixabay.com)

Напомним, ранее эксперт раскрыла правду о диетических продуктах и рассказала, помогают ли они похудеть.

Мы также сообщали, что диетолог Тиана Фиалкова объяснила, как правильно питаться в пост.

Кстати, профессиональный диетолог Светлана Фус назвала основные причины неудач желающих быстро похудеть.

"Еда для похудения": эксперт раскрыла правду о диетических продуктах Диетолог объяснила, как правильно питаться в пост
Новости Украины едаздоровое питаниепохудение
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь